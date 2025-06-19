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İsrail'de sirenler yeniden çalıyor: İran'dan yeni füze dalgası

İsrail'de sirenler yeniden çalıyor: İran'dan yeni füze dalgası

17:0619/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
AA
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İsrail - İran savaşı sürüyor.
İsrail - İran savaşı sürüyor.

Soykırımcı İsrail ordusu, İran'dan kısa süre önce İsrail topraklarına doğru yeni füze atışları gerçekleştirildiğini bildirdi.

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.


Atılan füzelerin ardından başta Hayfa kenti olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.


İsrail basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10'dan fazla füze atıldığını yazdı.



İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma


İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.


İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.


İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.


Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.


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