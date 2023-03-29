İsrail'de telaş başladı: 'Joe Biden uyarı mesajı gönderdi'

Eski İsrail Savunma Bakanı ve muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasında İsrail hükümetine uyarı mesajı olduğunu belirtti.

Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın İsrail hükümetini eleştirisine ilişkin değerlendirme yaptı.

Biden'ın açıklamalarını yorumlayan Gantz şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Joe Biden İsrail hükümetine acil uyarı mesajı gönderdi. Bizim en önemli müttefikimiz ve en iyi dostumuz ABD ile ilişkileri yıkmak, stratejik bir saldırıdır. Netanyahu, durumu düzeltmek ve bu değerlerin temeli olan İsrail demokrasisini korumak için hızlı hareket etmek üzere yasal mevzuat konusunda müzakere ekiplerini yönlendirmeli."

Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yeniden görevine iade edilmesi çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, salı günü basına yaptığı açıklamada, İsrail'in bu yolda yürümeye devam etmesinin mümkün olmadığını ve bunun büyük endişeye neden olduğunu dile getirdi. Biden ayrıca yakın vadede Netanyahu'yu Washington'a ziyaret için davet etmeyi düşünmediğini söyledi.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

İsrail'in en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan Yüksek Mahkeme'nin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınması, iktidarın yargıç atamalarında söz sahibi olması gibi yargının yetkilerini azaltan bu adım İsrail kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açmıştı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını paylaşmıştı.

Başta Tel Aviv olmak üzere 2 ayı aşkın süredir ülke genelinde on binlerden yüzbinlere varan İsrailli hükümetin yargı düzenlemelerine karşı kitlesel protestolar düzenliyor.

İsrail polisinin son dönemde özellikle Tel Aviv'de "sivil itaatsizlik eylemleri" çağrısıyla düzenlenen kitlesel protestolara müdahelesinde sert yöntemlere başvurmaktan kaçınması, Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamara Ben-Gvir ve emniyet teşkilatı arasında gerilime yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümetin yargı düzenlemesinin ülkede yol açtığı durumun "çok tehlikeli ve endişe verici olduğunu" açıklamıştı. Netanyahu hükümeti muhalafeti müzakere çağrılarını yanıtsız bırakmakla suçlamış muhalefet liderleriyse iktidarın söz konusu düzenlemeye ilişkin yasal süreci durdurmadan müzakereleri reddettiklerini açıklamıştı.







