İsrail’den diplomatlara vize zorluğu

Ülkesindeki diplomatik misyonların vize işlemlerini sürüncemede bırakan İsrail’in bu tavrından Türkiye de etkileniyor. Normal süreçte 6 aylık olarak verilen vizeler, Türkiye ve İsrail arasındaki sorunlar nedeniyle kademeli olarak düşürüldü. Pasaportlarını bile göremediklerini dile getiren yetkililer, vizeyi aldıktan sonra pasaportların kendilerine ulaşmasının da 3 ayı bulduğunu söylüyor. Yetkililer, “Pasaport elimize geçtiğinde bize yeniden bitmiş oluyor ve vize için tekrar gönderiyoruz” diyor.