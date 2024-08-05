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Dünya

İsrail’den diplomatlara vize zorluğu

Gazze’de soykırım yapan İsrail, kendisine tepki gösteren ülkelere de vize eziyeti yapıyor.

Canberk Doğan
04:00 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:37 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ülkesindeki diplomatik misyonların vize işlemlerini sürüncemede bırakan İsrail’in bu tavrından Türkiye de etkileniyor. Normal süreçte 6 aylık olarak verilen vizeler, Türkiye ve İsrail arasındaki sorunlar nedeniyle kademeli olarak düşürüldü. Pasaportlarını bile göremediklerini dile getiren yetkililer, vizeyi aldıktan sonra pasaportların kendilerine ulaşmasının da 3 ayı bulduğunu söylüyor. Yetkililer, “Pasaport elimize geçtiğinde bize yeniden bitmiş oluyor ve vize için tekrar gönderiyoruz” diyor.

ÖĞRENCİ SAYISI DÜŞTÜ

Son aylarda yaşanan en büyük sıkıntılardan birinin de ise ikamet izni olduğuna dikkat çeliyor. Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu’nun yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria’da bulunan Türk temsilciliklerindeki yetkililere verilmesi gereken ikamet izni konusunda da İsrail, zorluk çıkarıyor. Öte yandan Gazze soykırımı Kudüs’te hizmet veren Yunus Emre Enstitüsü’nün öğrenci sayısını da düşürdü. Kudüs’teki öğrenci sayısı 700’den 30’a kadar geriledi.



#İsrail
#Diplomasi
#Pasaport
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