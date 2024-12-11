İsrail'den Gazze'deki katliamlar için kan donduran itiraf

İsrail, geçtiğimiz haftalarda Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar için kan donduran itirafta bulundu. İsrail ordusunda yapılan açıklamada, Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve sivillerin evlerinin hedef alındığı saldırıların Hamas mensuplarını vurma bahanesiyle yapıldığı belirtildi. İsrail'in 3 Aralık'ta el-Fellah Okulu'na düzenlediği saldırıda altı Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da da evleri havaya uçuran İsrail, Hamas'ın "Hava İndirme Birliği Komutanı Salah Dehman'ın" öldürüldüğünü ileri sürdü.
Hamas bahanesiyle Gazze'de katliam
Silmi'nin İsrail'e karşı birçok saldırıyı planladığı ifade edilen açıklamada, Silmi'nin 7 Ekim saldırılarında da 14 İsrail askerinin öldüğü bir baskını yönettiği öne sürüldü.
Öte yandan, Hamas'tan İsrail ordusunun iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail bölge halkını göçe zorlayıp işgale zemin hazırlıyor
İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor.
İsrail aç bırakma, bölgeye insani yardımın girişini engelleme ve hastaneleri hedef alma gibi uygulamalarıyla bölge halkını göçe zorluyor.
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde evlere ve binalar havaya uçurarak bölgeyi yaşanmaz bir hale getiriyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli öldü, 106 bin 257 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.