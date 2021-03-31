​İsrail’den Güney Kıbrıs’a çıkarma

Yaz aylarında İsrail deniz, hava ve özel kuvvetleri Güney Kıbrıs, Batı Şeria, Gazze, Lübnan ve Golan Tepeleri sahalarında eş zamanlı eğitimler yapacak.

İsrail, Güney Kıbrıs’ta büyük bir askeri tatbikat yapmaya hazırlanıyor. İsrail ordusunun ülke dışında ilk kez bu denli kapsamlı bir tatbikat yapacağı belirtildi. Batı Şeria, Gazze, Lübnan ve Golan Tepeleri gibi sahalarda gerçekleşecek tatbikatlarla aynı anda nasıl savaşılacağının simule edilmesi, yeni bir işgalin ayak sesleri olarak değerlendirildi.

İsrail Özel Kuvvetleri 2019’un son aylarında da Güney Kıbrıs’ta geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirmişti.

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SAVAŞ AYI KAPSAMINDA YAPILACAK

Yaz aylarında İsrail kara, hava, deniz ve özel kuvvetlerinin katılacağı askeri tatbikat, “Savaş Ayı” kapsamında gerçekleştirilecek ve bir hafta sürecek. Güney Kıbrıs’a paralel olarak İsrail’de de eşzamanlı askeri istihbaratı ve ordu lojistiğini koordine etmek amacıyla büyük ölçekli bir savaş simülasyonu yapılacak.

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DENİZ, HAVA VE ÖZEL BİRLİKLER

Tümgeneral Etty Ferrov tarafından yönetilecek olan tatbikata 98. tümenin yanı sıra özel birlikler de katılacak. İsrail Hava Kuvvetleri, Güney Kıbrıs’a filo, savaş helikopterleri, ve nakliye uçakları gönderecek. Deniz Kuvvetleri’nin ise füze gemileri göndereceği, büyük bir hava ve deniz harekatı gerçekleştirileceği belirtiliyor. İsrail ordusunun dağlık bölgeler başta olmak üzere tatbikat boyunca zorlu koşulları test ederek, savaşa hazır olma durumunu artıracağı öne sürülüyor.

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NOBLE DİNA’DAN HEMEN SONRA

7-12 Mart tarihlerinde, İsrail, Fransa, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin katılımıyla, Kıbrıs adasının güneyinde Noble Dina 2021 tatbikatı gerçekleştirilmişti. Her yıl düzenlenen tatbikata Fransa ilk kez katılmıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, tatbikatın amacının, katılımcı ülkelerin filoları arasındaki iş birliğini artırmak ve mesleki bilginin derinleştirmesini sağlamak olduğunu kaydetmişti.



Girit’te üçlü tatbikat

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Girit’in Suda Körfezi’nde 16-24 Mart tarihlerinde Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve ABD’nin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın görüntülerini yayınladı. Üç ülkenin özel kuvvetler biriminden katılımıyla gerçekleştirilen tatbikata ilişkin açıklamada, Orta ve Doğu Akdeniz’de tehditlere karşı ortak operasyon gerçekleştirme kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

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