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Dünya İsrailden itiraf Zayed 25 yıldır bizimle çalışıyor
ORTADOĞU

İsrail'den itiraf: Zayed 25 yıldır bizimle çalışıyor

İsrail basını, Orta Doğu’nun en karanlık adamı BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in Tel Aviv’le gizli ittifak içinde olduğunu yazdı. Kanal 13 muhabiri Barak Ravid, bin Zayed’in 25 yıldır İsrail ile çalıştığını söyledi. İsrailli yazarlar Adana Zidman ve Rod Runner da benzer açıklamalarda bulunurken, Runner, “Zayed’in Netanyahu’ya ihtiyacı var” dedi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Muhammed bin Zayed
Muhammed bin Zayed

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki terör, darbe ve işgallerin ana sponsoru Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bölgede yürüttüğü karanlık operasyonlara dair ayrıntılar birbir ortaya çıkmaya devam ediyor. Libya’da darbeci Hafter’i, Somali ve Suriye’de terör örgütlerini destekleyen Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in de facto liderliğindeki BAE, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planına da perde arkasından onaylayan adımlar atıyor. Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’ni “ilhak” planı İsrail’in en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Planın en büyük destekçisi ABD gibi görünse de Birleşik Arap Emirlikleri’nin adı da ön plana çıkıyor. İsrail basını, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’in yıllardır Tel Aviz’le gizli ittifak içinde olduğunu yazdı.

İSRAİL’LE İLGİLİ KONUŞMAZ

İsrail’in önemli haber kanallarından biri olan Kanal 13’ün siyaset muhabiri Barak Ravid, Muhammed bin Zayed’in İsrail ile 25 yıldır gizli bir ittifak içinde olduğunu söyledi. Zayed’in İsrail ilhak planı konusunda Ürdün Kralının yanında olduğunu duyurmasının ardından bir mesaj paylaşan İsrailli yazar, “BAE genel olarak İsrail-Filistin çatışması konusunda açıklamalardan kaçınır. Ürdün Kralı ile yaptığı telefon konuşmasında ilhakı konuşması şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

BAE’de ‘Küçük İsrail’: Yahudi topluluğu kuruldu
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BAE’de ‘Küçük İsrail’: Yahudi topluluğu kuruldu
BAE ve İsrail arasında son yıllardaki yakınlaşmanın bir sonucu olarak farklı ülkelerden gelen 3 bine yakın Yahudi “BAE Yahudi Topluluğu”nu kurdu ve Twitter hesabı açtı. Grubun paylaştığı bir videoda BAE yetkilileri ve ordusu için İbranice dualar okunuyor.

FATURA BARONLARA KESİLDİ

Öte yandan Yemen ve Libya’da hezimete uğrayan BAE, faturayı bu ülkelerde desteklediği şavaş baronlarına kesti. BAE Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş yaptığı açıklamada, “Ülkemizin bazı dostları tek taraflı yanlış kararlar alıyor. Bunu Hafter’de ve Yemen’deki Güney Geçiş Konseyi’nde gördük” ifadelerini kullandı.

GİZLİCE DESTEKLİYOR

  • İsrailli yazar Adana Zidman ise BAE ve Körfez ülkelerinin pozisyonlarının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile koordineli olduğunu belirtti. Zayed’in Ürdün desteğinin sadece Arap kamuoyunu yönelik olduğunu dile getiren İsrailli yazar Rod Runner ise “Kapalı kapıların arkasında Netanyahu’nun ilhak planını kabul etti. Çünkü Zayed’in sadece Netanyahu’ya ihtiyacı var” diye konuştu.

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