İsrail’den Lübnan’a başarısız operasyon

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, önceki gece Lübnan’ın güneydoğusundaki Bekaa Vadisi’nde, Suriye sınırına yakın Nebi Şit beldesinde 4 helikopterle indirme operasyonu düzenledi. Ancak yerel halk ve bölgede bulunan Hizbullah militanlarının çatışmaya girişmesinin ardından çekilmek zorunda kaldı.
Operasyonun ardından İsrail ve Arap medyasında operasyonun Lübnan iç savaşı sırasında 1986 yılında Lübnan’a bombardıman düzenlerken uçağı düşen ve Şii Emel Hareketi militanları tarafından kaçırılan İsrailli pilot Ron Ardan’ın cesedinin bulunması için yapıldığı öne sürüldü. Hizbullah’tan yapılan açıklama da bu rivayeti güçlendirdi. Örgüt, gece saatlerinde 4 helikopterin indirdiği İsrail kuvvetlerinin Nebi Şit beldesinde mezarlığa yöneldiğini ve bu sırada yerel halkın bu kuvvetlere karşı direnişe geçtiğini bildirdi. Hizbullah savaşçılarının da İsrail kuvvetleriyle çatışmaya giriştiğini belirten örgüt, İsrail kuvvetlerinin savaş uçaklarının düzenlediği yoğun bombardıman sayesinde çekilebildiğini aktardı.
CESEDİ BULAMADILAR 26 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER
Hizbullah savaşçıları ve yerel halkla çatışmanın başlaması üzerine duruma müdahale eden İsrail savaş uçaklarının bölgeye 40’tan fazla bombardıman düzenleyerek İsrail askerlerine bir ateş kalkanı oluşturduğu ifade ediliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’e ait savaş uçaklarının düzenlediği bombardımanda 3’ü Lübnan askeri, 15’i yerel halk ve 9’u Hizbullah savaşçılarından olmak üzere 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Öte yandan, işgalci İsrail ordusu 2 Mart’ta Hizbullah savaşçılarının Hayfa yakınlarına 6 füze fırlatmasının ardından Lübnan’ın güney bölgeleri ve başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye’ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail savaş uçaklarının 2 Mart’tan beri düzenlediği saldırılarda 294 sivil yaşamını yitirirken binden fazla sivil yaralandı.
Ron Ardan kimdir?
- İsrailli pilot Ron Ardan, 16 Ekim 1986’da iç savaşın devam ettiği Lübnan’ın güneyine bombardıman düzenlerken uçağının düşmesi üzerine ortadan kaybolmuştu. Ardan’ın düştüğü yerde sağ olarak Şii Emel Hareketi’ne bağlı militanların eline geçtiği ve Emel’in de İsrailli pilotu ilerleyen dönemde Hizbullah’a teslim ettiği tahmin ediliyor. Hizbullah eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 2006 yılında yaptığı açıklamada, Ardan’ın öldüğünü ve cesedinin kaybolduğunu ilan etti. Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert de Ardan’ın ölümünü 2007 yılında doğrulamıştı.