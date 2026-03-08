İsrail’den Lübnan’a başarısız operasyon

İsrailli pilot Ron Ardan, 16 Ekim 1986’da iç savaşın devam ettiği Lübnan’ın güneyine bombardıman düzenlerken uçağının düşmesi üzerine ortadan kaybolmuştu. Ardan’ın düştüğü yerde sağ olarak Şii Emel Hareketi’ne bağlı militanların eline geçtiği ve Emel’in de İsrailli pilotu ilerleyen dönemde Hizbullah’a teslim ettiği tahmin ediliyor. Hizbullah eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 2006 yılında yaptığı açıklamada, Ardan’ın öldüğünü ve cesedinin kaybolduğunu ilan etti. Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert de Ardan’ın ölümünü 2007 yılında doğrulamıştı.