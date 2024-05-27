İsrail’e 7 Ekim’den sonra ilk esir şoku

İşgalci İsrail ordusuna karşı şiddetli bir direniş sergileyen Kassam Tugayları, İsrail askerlerini esir alarak işgalcilere yeni bir darbe vurdu. İsrail ordusu, 27 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı kara harekatı sürecinde ilk kez esir verirken Yeni Şafak'a konuşan Hamas yetkilileri, Cibaliye'deki bir tünelde işgal güçlerine etkili ve planlı bir saldırı düzenlediğini ve birçok İsrail askerinin esir alındığını aktardı.

EN DONANIMLI TİM

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de pusuya düşürülen birimin “Şayetet 13” olduğu belirtildi. İsrail ordusunun üç ana özel kuvvet teşkilatından biri olan Şayetet 13’ün İsrail donanmasının deniz komando birimi olduğu öğrenildi. Bu birimin uzmanlık alanlarının rehine kurtarma, suikast ve deniz istihbaratı gibi konular olduğu belirtildi. Tünele 13-20 kişilik tim halinde gelen İsrailli askerlerin iki gruba ayrıldığı, ancak her iki grubun da pusuya düşürüldüğü ifade ediliyor.

TÜNELE ÇEKİLİP ÖLDÜRÜLDÜLER

İsrailli askerlerin tünele girmesiyle birlikte pusuya düşürülmesini gören işgal ordusunun esir vermemek için tüneli bombalamak istediği ancak başarısız olduğu öğrenildi. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, sıcak çatışmanın ardından yayınladığı ses kaydında, Cibaliye'deki tünellerde pusuya düşürülen İsrail askerlerine komplike bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

TEL AVİV'E FÜZE SALVOSU

Öte yandan, Kassam Tugayları, dün dört ay sonra ilk kez İsrail'in başkenti Tel Aviv'i füzelerle vurdu. Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, saldırıların işgalci İsrail ordusunun Gazze'de işlediği katliamlara cevap olarak yapıldığı bildirildi. İşgalci güç füzelerin Gazze'nin güneyindeki Refah'tan fırlatıldığını savundu.

HAMAS MÜHLET VERDİ

Geçtiğimiz cuma günü, ateşkes ve esir takası için Hamas ile yapılan müzakerelere geri döndüğünü ilan eden İsrail'in Fransa'nın başkenti Paris'te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi (MOSSAD) Başkanı David Barnea ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al-i Sani arasında yapılan görüşmede, yeni bir anlaşma sunduğu ortaya çıktı. Hamas ise İsrail'den öncelikle uluslararası mahkemelerin verdiği karara saygı duymasını istedi. Ateşkes çağrısı yapan İsrail’in eş zamanlı askeri operasyonları sürdürmesi, Hamas yetkililerinin teklifi geri çevirmesine neden oldu. Öte yandan Hamas’ın, İsrail’e sunulan eski teklifi kabul etmesi için gece yarısı 00.00’a kadar mühlet verdiği verdiği İsrail’in sunduğu yeni teklifi dahi almayıp masada bıraktığı iddia edildi.







