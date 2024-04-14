İsrail'e beklenen misilleme: İran füze ve İHA'larla saldırdı

İran, Şam Konsolosluğunun vurulmasından sonra İsrail'e karşı beklenen misillemesini insansız hava araçlarıyla yaptı. İsrail’e “kapsamlı” saldırı başlatıldığını duyuran İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik insansız hava aracı operasyonu birkaç dakika önce başladı" ifadelerine yer verildi.





GPS SİSTEMLERİ BOZULABİLİR

İsrail ordusu da, İran'ın, insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan havalanan onlarca İHA'nın İsrail'e doğru ilerlediğini duyurdu. İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı.





SAVAŞ KABİNESİ TOPLANDI

Hagari, İsrail'deki saldırı alarmlarının İHA'ların ancak hedeflere yöneldiğinde çalacağını belirterek, İHA'ları bir an önce önlemeye çalışacaklarını belirtti. İsrail devlet televizyonu KAN, Hagari'nin açıklamasından önce, İran'ın onlarca İHA ile İsrail'e saldırı başlattığını duyurmuştu. İsrail makamları saldırıların askeri hedeflere düzenlenmesini değerlendirdi. İsrail savaş kabinesi ve ardından güvenlik kabinesinin bu gece Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nda toplanacağı aktarıldı. İsrail Başbakanlık devlet uçağının saldırıda vurulabilmesi endişesiyle havalandığı belirtildi.





ÖNCEDEN UYARDILAR

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e saldırı konusunda ABD'ye gerekli uyarıyı yaptıklarını belirtti. Abdullahiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Belçika, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden mevkidaşlarıyla görüştüğünü duyurdu. Abdullahiyan, "İsrail rejiminin İran'ın Şam'daki büyükelçilik binasına düzenlediği terör saldırısı ve uluslararası hukukun ve Viyana Sözleşmelerinin ihlalleri gündeme geldi. Ülkemizin pozisyonlarını anlattım. ABD'ye gerekli uyarının yapıldığını vurguladım." dedi.





NETANYAHU: HAZIRIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı videolu açıklamada, İsrail’in İran’dan gelecek doğrudan bir saldırıya hazır olduğunu ve aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi. Son yıllar ve haftalarda İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlandıklarını belirten Netanyahu, "Savunma sistemlerimiz yerleştirildi ve hem savunma hem de saldırı konusunda her türlü senaryoya hazırız." yorumunu yaptı.





ÜRDÜN VE IRAK HAVA SAHALARI KAPANDI

Irak, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu. Ürdün de "bölgedeki tehlikelerin artması" nedeniyle hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapattı. Ürdün hava sahasının dün yerel saatle 23.00'ten (TSİ 23.00) itibaren gelen, giden ve transit tüm uçuşlara "birkaç saat" kapatılacağı duyuruldu. Öte yandan ülkede olağanüstü hal ilan edildi.





BEYAZ SARAY’DAN DESTEK

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Watson, açıklamasında, "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.





ABD Orta Doğu’ya takviye güç yolladı

İran'ın İsrail tarafından Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen ve üst düzey generallerin ölümüne neden olan saldırı ve İran'ın misilleme saldırısının hemen öncesinde ABD bölgeye ek kuvvetler gönderdi. Sık sık ABD ile iletişim kuran İran tarafı, çatışmanın tüm bölgeye yayılmaması için İsrail'e verecekleri cevabın gerilimi artırmayacak bir cevap olacağını aktarmıştı. Ancak ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin bundan emin olmaması nedeniyle caydırıcılık oluşturmak için takviye güç gönderme kararı aldığını dile getiriyor.





KÖRFEZ’DEN "BİZİ KULLANMAYIN" UYARISI

Yapılan her açıklamayla gerilim biraz daha artarken başta İran'a yakın konumdaki Körfez ülkeleri olmak üzere bölgedeki ülkeler ise hava sahaları ve topraklarında bulunan üslerin İran'ın saldırısına verilecek bir cevapta kullanılmasından endişe duyuyor. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD yönetimine İran'a yönelik herhangi bir saldırıda hava sahalarının ve ülkelerinde üslerin kullanılmaması yönünde uyarılar yaptı.





İRAN'DAN VURURUZ TEHDİDİ

Diğer yandan ABD'de yayın yapan Axios internet sitesinin 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'le yaşanacak bir çatışmaya ilişkin Washington yönetimine birkaç Arap ülkesi aracılığıyla bu hafta başında mesaj yolladığı belirtildi. Yetkililer, İran'ın Arap ülkeleri aracılığıyla yaptığı uyarının, İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından ABD'nin devreye girmesi durumunda bölgedeki ABD üslerinin hedef alınacağı yönünde olduğunu aktardı. Yetkililerden biri, "İran'ın mesajı şuydu; bize saldıran güçlere saldıracağız, bu yüzden bizimle uğraşmayın biz de sizinle uğraşmayacağız" dedi.





İran Hürmüz'de gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı'ndan geçen Portekiz bandralı MSC Aries adlı kargo gemisine operasyon düzenleyerek gemiye el koydu. Helikopterlerin de destek olduğu operasyon saniye saniye kayıtlara geçerken, DMO tarafından yapılan açıklamada, geminin İsrail ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. Olayın hemen ardından İsrail'den yapılan açıklamada ise gemi şirketinin kısmen İsrail ile ilişkili olduğu doğrulandı.





Siderot'a füze yağmuru

İran ile İsrail arasında gerilim artarken İran destekli gruplar da İsrail işgali altındaki topraklara saldırılar düzenledi. Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri Tugayı, Cuma gecesi Gazze yakınlarındaki Yahudi yerleşim birimi Siderot'a çok sayıda füze ile saldırı düzenledi. Hizbullah ise işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyindeki el-Celil bölgesinde bulunan bir İsrail üssüne 50 Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlediğini ilan etti.



