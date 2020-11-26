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Dünya İsraili sel vurdu 200 sivil tahliye edildi
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İsrail'i sel vurdu: 200 sivil tahliye edildi

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, meydana gelen sel nedeniyle 200 sivilin tahliye edildiği ifade edildi. Öte yandan İsrail Meteoroloji Dairesi, yağışların hafta sonuna kadar süreceği tahmininde bulundu.

Haber Merkezi DHA
200’den fazla sivil tahliye edildi.
200’den fazla sivil tahliye edildi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle hayatın felç olduğu kentte, 200’den fazla sivilin tahliye edildiği ifade edildi.

Yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek

İsrail ordusunun Tel Aviv’deki merkezini su bastığı ve dijital iletişim araçlarının zarar gördüğü kaydedildi. Uzmanlar, anormal yağışların iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu ve rutin hale gelebileceğini vurguladı. Öte yandan İsrail Meteoroloji Dairesi, yağışların hafta sonuna kadar süreceği tahmininde bulundu.

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