İsrail'in askeri kışlaya çevirdiği Nasır Hastanesi'nde 118 hasta mahsur durumda

Terör devleti İsrail'e bağlı ordu Gazze'ye yönelik katliamlarını aralıksız sürdürürken yapılan açıklama işgalinin korkunç boyutunu da gözler önüne serdi. 7İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi savaş uçaklarıyla bombaladığını duyurdu. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 29 bin 92 Filistinli öldürüldü, 69 bin 28 kişi yaralandı.