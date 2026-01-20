İsrail’in Davut Koridoru planı çöktü

Davut Koridoru, Golan Tepeleri’nden başlayıp Kuneytra, Dera, Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda, Humus’un doğu kırsalı ve Deyrizor’a kadar uzanan ve Irak’a ulaşan bir hat. Projenin ideolojik arka planı, Tevrat’ta Nil’den Fırat’a uzandığı ifade edilen “Büyük İsrail” sınırları anlatısına dayandırıyor. Davut Koridoru hattı, aynı zamanda Orta Doğu’nun en zengin doğal kaynak ve geçiş bölgelerinden bazılarını kapsıyor. SDG’nin elinden kurtarılan Deyrizor, Suriye’nin en büyük petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu il. El-Ömer, Tanak, Koniko gibi sahalar burada. Suriye petrol üretiminin büyük kısmı bu bölgeden sağlanıyor. Suriye’nin iki büyük su havzası Fırat havzası ve Golan tepeleri yine bu bölgede. Halep’in doğusundaki Tişrin Barajı, koridorun işlemesi için en kilit noktalardan biri. Fırat’ın doğusu ile batısı arasındaki en kritik nokta olan Tişrin, elektrik üretimi ve su kontrolü için İsrail’in başlıca hedeflerinden. Suriye’nin en büyük barajı olan Tabka Barajı, Deyrizor Barajı, El Baath Barajı ve Taberiye Gölü de yine bu koridorda. İsrail bu noktalarda kontrolü ele geçirerek Suriye’nin hem gıda hem enerji güvenliğini zaptetmeyi hedefliyordu. Enerji, su ve gıda kaynakları üzerindeki bu hatta askeri dengelerin değişmesi, İsrail’in Suriye’yi parçalama ve azınlıklar üzerinden nüfuz kurma stratejisine ağır darbe vurdu.