İsrail'in korkusu bitmeyecek: Savaşın uzaması işgalciyi endişelendirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'te Gazze'deki 2,3 milyon Filistinliye karşı savaş ilan ettiğinde hedefinin Hamas'ı yok etmek ve esirleri kurtarmak olduğunu bildirmişti. Aradan geçen 7 ayı aşkın süreçte İsrail ordusu hiçbir hedefine ulaşamazken, 1.4 milyon sivili yığdığı Gazze'nin güneyindeki Refah'a da saldırı başlatarak Mısır ile diplomatik gerilim içine girdi. Sahada savaşan İsrailli komutanlar, "zaferden çok uzak olduklarını" söylüyor. Hamas'ın taktikleri ise İsrail'in ‘ebedi gerilla savaşı’ korkusunu artırıyor. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Gazze'deki güvenlik analistlerine dayandırdığı haberde, Hamas'ın tünel ağını, küçük militan hücrelerini ve geniş toplumsal nüfuzunu sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda İsrail'e karşı koymak için de kullandığı belirtti. Gazeteye konuşan Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de savaşan 98. Komando Tümeni'nden İsrailli bir yedek asker, Hamas'ın daha agresif saldırdığını, evlerde barınan askerlere ve İsrail askeri araçlarına her gün daha fazla tanksavar silahı ateşlediğini aktardı.





GAZZE'YE HÂLÂ HAKİM

Saldırıların üzerinden 223 gün geçerken, İsrail saldırılarında Gazze'nin yüzde 70'lik kısmı harap oldu. Saldırılarda, 35 bini aşkın sivil yaşamını yitirirken İsrail ordusu, Hamas'ın elinde olan onlarca esirden yalnızca üçünü askeri yollarla kurtarabildi. Refah operasyonunun ardından Hamas'ın vur-kaç taktiğiyle İsrail ordusuna ağır kayıp verdirdiği belirtilirken dün de işgal kuvvetleri, Refah'a yeni kuvvet sevk ettiğini bildirdi. İsrail ordusu aylardır kara harekatı düzenlemesine rağmen Hamas'ın yer altındaki tünel ağlarını çözemedi. Buna karşılık Hamas, tünellerden sürpriz saldırılar yapmakla kalmayarak bu tüneller aracılığıyla Gazze'deki sosyal kontrolünü de sürdürdü. Ayrıca, çeşitli aralıklarla Gazze çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine füze saldırıları düzenlemeye de devam ediyor.





NETANYAHU'YA STRATEJİK YENİLGİ

WSJ'ye bilgi veren saha kaynaklarına göre, Hamas'ın direnme yeteneği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için stratejik bir sorun teşkil ediyor. Netanyahu, savaşın asıl amacının hareketin tamamen yok edilmesi olduğunu ve bunun savaşa yönelik herhangi bir siyasi çözümden önce gelmesi gerektiğini söylüyor. Buna karşılık savaşın uzaması, hem sahadaki İsrailli komutanları, hem esir ailelerini, hem de siyasetçileri tedirgin ediyor. İsrailli 900 asker ailesi, mayıs ayı başında hükümete bir mektup göndererek askere alınan çocuklarının psikolojik ve fiziksel olarak tükenmiş halde olduğunu bildirerek ateşkesin kabul edilmesi çağrısı yaptı. WSJ'ye konuşan sahadaki İsrailli komutanlar da Hamas'ı yok etme hedefine oldukça uzak olduklarını ifade etti. Esir aileleri ise her hafta esirlerin serbest bırakılması için hükümete ateşkesi kabul etmesi yönünde baskılarını sürdürüyor.





MISIR İLE DİPLOMATİK KRİZ

Savaşın uzaması ve İsrail'in hedeflerine ulaşamamasına rağmen Refah'a girerek uluslararası anlaşmaları ihlal etmesi, ateşkes için arabuluculuk yapan Mısır ile de diplomatik kriz yaşanmasına sebep oldu. İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesine tepki gösteren Mısır yönetimi ve Sina'nın kuzeyindeki Arap kabileler, çarşamba akşamı İsrail tarafıyla koordinasyon kurmadan alternatif bir noktadan Gazze'ye denetimsiz olarak çok sayıda insani yardım aracının girmesini sağladı. Bu durum, Refah Sınır Kapısı'ndaki geçişleri kontrol altına almak isteyen İsrail'in kontrolü tamamen kaybettiği şeklinde yorumlandı.





REFAH'A EK KUVVET GÖNDERDI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sert direnişiyle karşılaşan işgalci İsrail ordusunun Refah'a bir tugayı daha sevk ettiği bildirildi. Times Of İsrael'in haberine göre işgal ordusu, saldırılarını genişletmek için Refah'ın doğusunda faaliyet gösteren 162. Komando Tugayı'na destek olması için bir tugayı daha bölgeye gönderdi. Haberde, yeni tugayın gönderilmesinin ardından İsrail hükümetinin de bölgedeki saldırıları genişletmek için resmi onay vereceği kaydedildi. Önceki gün, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Cebaliye'de gerçekleştirdikleri operasyonla 12 İsrail askerini öldürmüştü. Öte yandan işgalci güç Zeytun Mahallesi ile yakınındaki Sabra ve Tel Heva mahallelerinden geride büyük bir yıkım bırakarak çekilmek zorunda kaldı.





GALLANT MEYDAN OKUDU

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'deki durumla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu savaş sonrasını planlamamakla eleştirdi. Netanyahu'nun siyasi çözüm yerine Gazze'de operasyonları sürdürmesine de karşı koyan Gallant, Gazze'de bir askeri yönetim kurulamayacağını söyledi. Böyle bir yönetimin kanlı ve külfetli olacağı gerekçesiyle buna karşı olduğunu belirten Gallant, Netanyahu'dan İsrail'in Gazze'yi yönetmek için işgal etmeyeceğini ve Hamas'a alternatif bir yönetim için girişimlerde bulunmayacağını ilan etmesini istedi. Netanyahu ise konuya dair yaptığı cevabi açıklamada, Hamas'ın olduğu gibi kalmasını kabul etmeyeceğini ve operasyonların süreceğini belirterek, Gazze'nin yönetiminin Batı Şeria'daki Ramallah hükümetine devredilmesine hazır olduğunu ifade etti.



