İsrail'in kuzeyi uçuşlara kapatıldı

İşgalci İsrail, tüm dünyanın 'Soykırımı durdur' çağrılarına kulak asmadan Gazze'deki masum sivilleri haince öldürmeye devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Siyonistlerin savaş uçakları Gazze'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı. Saldırıda en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne nakledildi.