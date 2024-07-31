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Dünya

İsrail'in kuzeyi uçuşlara kapatıldı

İsrail yönetimi, Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik saldırı ve Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye suikastının ardından ülkenin kuzeyini uçuşlara kapattı.

10:02 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:02 - 31/07/2024 Çarşamba
AA
Uçuş yasağı 24 saat boyunca uygulanacak
Uçuş yasağı 24 saat boyunca uygulanacak

Beyrut ve Tahran'daki saldırıların ardından bölgede yaşanan gerilim nedeniyle İsrail'in kuzeyi uçuşlara kapatıldı.


İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv'in yukarısında kalan Hadera kentinden itibaren ülkenin kuzeyindeki hava sahasının uçuşlara kapatıldığı belirtildi.


Uçuş yasağının 24 saat boyunca uygulanacağı, bölgedeki kara yollarına ilişkin ise herhangi bir kısıtlama getirilmediği ifade edildi.


İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.


Bu sabah erken saatlerde ise Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybetmişti.





#İsrail
#Lübnan
#Beyrut
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