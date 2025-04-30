İsrail'in suçları bir bir anlatıldı

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemleriyle ilgili yükümlülüklerine dair devam eden duruşmalarda dün sözlü beyanını sundu. Türkiye adına sözlü beyan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz tarafından Divan’a dün iletildi. Sözlü beyanda, İsrail’in uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarına, işgal altındaki topraklarda yaşanan hak ihlallerine ve Filistin halkının maruz kaldığı sistematik uygulamalara dikkat çekildi. İsrail’in yakın zamanda varılan ateşkese uymaması, vurduğu okul ve hastaneleri tekrar tekrar vurması Türkiye’nin notları arasında yer alıyor.





52 ÜLKE ÜSTLENDİ

Söz konusu süreç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 19 Aralık 2024’te kabul ettiği ve İsrail’in Filistin topraklarındaki uygulamalarının uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesini talep eden kararla başlatılmıştı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 52 ülke bu kararın eş-sunuculuğunu üstlenmişti. BM Şartı’nın 96. ve UAD Statüsü’nün 65. maddelerine dayanan süreçte, Divan, BM’yi, üye ülkeleri ve gözlemci statüsündeki Filistin Devleti’ni istişari görüşe katkıda bulunmaya davet etti. Türkiye, yazılı beyanını 27 Şubat 2025 tarihinde UAD’ye sunmuştu. Toplamda 45 devlet ve uluslararası kuruluş yazılı beyanlarını iletti. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi ve Afrika Birliği gibi önemli organizasyonlar da sürece müdahil olarak dahil oldu. UAD, duruşmaların 28 Nisan–2 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacağını açıklamış, 44 devlet ve kuruluşun sözlü beyanda bulunmasını öngörmüştü.





CEHENNEME DÖNEN GAZZE’NIN HESABINI SORUN

Terör devleti hakkında soykırım davası açan ülke olan Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nda sunum yaptı. Gazze Şeridi'nin cehenneme dönüştüğünü ve İsrail'in suçlarından sorumlu tutulması çağrısında bulunduğunu söyledi. Güney Afrika adına ilk sözü alan Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Genel Müdürü Zane Dangor, İsrail'in Gazze'deki sivil halkı "kasten aç bıraktığını" belirterek, "Dünyanın gözleri önünde, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinliler zulüm, apartheid ve soykırım gibi vahşet suçlarına maruz kalmaktadır" diye konuştu. İsrail'in Gazze'ye herhangi bir insani yardımın girmesini kasıtlı olarak engellediğine ve Filistinlileri ezmek için Yakın Doğu Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Yardım ve Çalışma Ajansı'nı (UNRWA) kasıtlı olarak takip ettiğine dikkat çekti.



