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Dünya

İsrailli 20 asker Gazze Şeridi'ndeki savaşa dönmeyi reddetti

İsrailli 20 askerin, Gazze Şeridi'ndeki savaşa dönmeyi reddettiği, bazılarına geri dönmemeleri halinde askeri yargılamaya tabi tutulacağı uyarısında bulunulduğu bildirildi.

09:31 - 29/08/2024 Perşembe
AA
Foto: AFP
Foto: AFP

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail piyade tugayındaki yaklaşık 20 askerin, bu hafta Gazze'deki çatışmalara geri dönmemeyi talep ettiği dile getirildi.


Yaklaşık 10 askerin, 27 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'ne dönmeyi kabul etmemeleri halinde askeri emri reddettikleri için yargılanacaklarına dair bildirim aldığı belirtilen haberde, bazı askerlerin, Gazze'de 10 ay süren çatışmalardan sonra artık geri dönemeyeceklerini, ancak başka görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını söylediği ifade edildi.


Askerlere yönelik hapis cezası dahil hiçbir cezai yaptırım uygulanmayacak

Gazze Şeridi'nde savaşan diğer taburlardan da benzer sesler geldiği belirtilen haberde, askerlerden bazılarının ailelerinin, oğullarının Gazze'de kara harekatına katılmaya zorlandıklarını, aksi takdirde hapse gireceklerini söylediği aktarıldı.


Habere göre, ismi belirtilmeyen ordu sözcüsü ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, orduda görevli komutanların, askerlerin çeşitli operasyonel görevleri yerine getirmeye devam etmelerini desteklemek ve onlara yardımcı olmak için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.


Sözcü, askerlere yönelik hapis cezası dahil hiçbir cezai yaptırım uygulanmayacağını kaydetti.

#Gazze
#İsrail Askeri
#Filistin
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