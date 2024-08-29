İsrailli 20 asker Gazze Şeridi'ndeki savaşa dönmeyi reddetti

Yaklaşık 10 askerin, 27 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'ne dönmeyi kabul etmemeleri halinde askeri emri reddettikleri için yargılanacaklarına dair bildirim aldığı belirtilen haberde, bazı askerlerin, Gazze'de 10 ay süren çatışmalardan sonra artık geri dönemeyeceklerini, ancak başka görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını söylediği ifade edildi.

Habere göre, ismi belirtilmeyen ordu sözcüsü ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, orduda görevli komutanların, askerlerin çeşitli operasyonel görevleri yerine getirmeye devam etmelerini desteklemek ve onlara yardımcı olmak için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.