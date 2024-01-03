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Dünya

İsrailli bakanların insanlık dışı talebine ABD'den ret

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistinlilerin kitlesel olarak Gazze'de yerlerinden edilmeleri açıklamasını "kışkırtıcı ve sorumsuz" bularak reddetti. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ABD'nin Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan açıklamaları reddettiği ifade edildi.

Semih Bozkuş
00:22 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:30 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

Filistinlilere yönelik 7 Ekim'den bu yana soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'de insanlık dışı bir talep gündeme getirilmişti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistinlilerin Gazze'den kitlesel olarak yerlerinden edilmeleri yönünde skandal bir açıklamada bulunmuştu.

İşgalci İsrail'in soykırım destekçisi bakanlarının bu açıklamalarına ise katliam ortakları ABD'den cevap geldi.

"ABD Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan açıklamaları reddediyor"

ABD, iki bakanın Filistinlilerin Gazze'den kitlesel olarak yerlerinden edilmeleri yönündeki açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuz" bularak reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli bakanların Gazze halkının göç etmesine yönelik paylaşımlarına tepki gösterdi.

Miller, İsrailli iki bakanın söylemlerini “kışkırtıcı ve sorumsuzca” şeklinde niteleyerek, ABD'nin Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan açıklamaları reddettiğini belirtti.

Bu tür söylemlerin İsrail hükümetinin politikalarını yansıtmadığının, Başbakan Binyamin Netanyahu dahil İsrailli yetkililer tarafından kendilerine defalarca söylendiği bilgisini paylaşan Miller, bu tür açıklamaların derhal durması gerektiğini kaydetti.

Miller, “Gelecekte Hamas'ın artık kontrolünde olmadığı ve hiçbir terör grubunun İsrail'i tehdit edemeyeceği bir Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve Filistin toprağı olarak kalacağı konusunda açık, tutarlı ve net olduk.” ifadesini kullandı.

Ben-Gvir ve Smotrich ne demişti?

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini" açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Göç konusunda kendilerine yardımcı olacak ortakların kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair ise bilgi vermeyen Ben-Gvir, Gazze halkının göçünün teşvik edilmesinin daha önce Gush Katif gibi yerlerde ya da Gazze çevresinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin yeniden gelmelerine imkan sağlayacağını vurgulamıştı.

İsrail ordu radyosuna göre konuya ilişkin aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadelerini kullanarak insanlık dışı girişimi körüklemişti.



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#Kitlesel Olarak Yerinden Edilme
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#Itamar Ben-Gvir
#İsrail Maliye Bakanı
#Bezalel Smotrich
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