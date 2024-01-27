İsrailli kadın esir askerler savaşın durmasını ve evlerine dönmeyi istiyor

Kassam Tugaylarının Medya Ofisi tarafından 3 kadın esir askerin, İsrail hükümetine ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslendikleri bir video yayımlandı.





Videoda konuşan kadın askerlerden Karina (19), "107 gündür buradayım çünkü beni evime geri getirmesi gerekenler beni yalnız bıraktı." dedi.

Sürekli olarak saldırı ve bombardıman altında yaşadığını belirten kadın asker, İsrail hükümetinden savaşı durdurmasını, esir takası anlaşması yapmasını ve onları canlı olarak kurtarmasını istedi.





Hamas'tan çok İsrail devletinden korktuğunu ifade eden asker, "Ailelerimize, bizi kurtarmak için elinizden geleni yaptığınız yalanını söylemekten vazgeçin çünkü siz gerçekte hiçbir şey yapmıyorsunuz. Benim gibi esirleri öldürmeye devam ediyorsunuz. Siz sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Sizden utanıyorum." diye konuştu.





Bir diğer esir asker Danielle Jablou (19) ise 24 saat bombardıman altında yaşadığını ve hayatı için çok endişelendiğini ifade etti.





"Esir alındığımızda hükümetimiz neredeydi? Ben bir asker olarak devlet için her şeyimi verdim ve Gazze Şeridi'nde tehlikeli bir pozisyonda hizmet ettim ama siz beni gözden çıkardınız." diyen asker, İsrail hükümetinden, tüm esirler evlerine dönünceye kadar üzerine düşen görevi yerine getirmesini istedi.

Üçüncü asker Doron ise sürekli bomba ve tank sesleri altında yaşadığını, ateş altında bir yerden diğerine kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

İsrail ordusunun, esir arkadaşlarını öldürdüğüne işaret eden asker, "Onları siz öldürdünüz ve daha ilk gün bizi gözden çıkardınız." ifadesini kullandı.

Kadın asker, başta Netanyahu olmak üzere hükümete ve bakanlara, savaşı durdurma ve başka esirler ölmeden takas anlaşması yapma çağrısında bulundu.



