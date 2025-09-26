Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrailli siyasetçi Lapid Netanyahu'nun BM konuşmasını eleştirdi: Eskimiş numaralarla dolu bir konuşma

İsrailli siyasetçi Lapid Netanyahu'nun BM konuşmasını eleştirdi: Eskimiş numaralarla dolu bir konuşma

20:4726/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İsrail ana muhalefet lideri, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki "eskimiş numaralarla dolu" konuşmasını eleştirdi
İsrail ana muhalefet lideri, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki "eskimiş numaralarla dolu" konuşmasını eleştirdi

İsrail ana muhalefet partisi lideri Yair Lapid, X platformunda yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasını sert ifadelerle eleştirdi. Lapid, "Netanyahu bugün siyasi tsunamiyi durdurmak yerine İsrail Devleti'nin durumunu daha da kötüleştirdi.” ifadesini kullandı.

İsrail'de ana muhalefet partisi
"Gelecek Var"
lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda Gazze’ye saldırıların sona erdirilmesine ilişkin bir plan sunmak yerine
"İsrail'in durumunu (uluslararası arenada) daha da kötüleştiren, eskimiş numaralarla dolu”
bir konuşma yaptığını belirtti.

Ana muhalefet lideri Lapid, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu’nda çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edilen Netanyahu’yu sert ifadelerle eleştirdi.

Lapid,
"Dünya bugün yorgun ve sızlanan bir İsrail Başbakanı'nı ve onun eskimiş numaralarla dolu bir konuşmasını gördü.”
ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu'nda Gazze'ye düzenledikleri saldırıların sona erdirilmesi ve İsrailli esirlerin geri dönüşünü sağlayacak bir plan sunmak yerine Netanyahu'nun İsrail’in uluslararası arenadaki yerini daha da kötüleştiren bir konuşma yaptığının altını çizdi.

Lapid,
"Netanyahu bugün siyasi tsunamiyi durdurmak yerine İsrail Devleti'nin durumunu daha da kötüleştirdi.”
ifadesini kullandı.

Netanyahu, BM Genel Kurulu’nda protesto edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşmasına başlarken, salonu terk eden çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına neden olan İsrail'in Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı.

Netanyahu, BM 80. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiğinde, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmeye başladığı ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye düzenlenen İsrail saldırılarına işaret eden Netanyahu, İran'ın tüm dünya için tehdit oluşturduğunu ve İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu.

İran'ın askeri nükleer kapasitesini yeniden inşa etmesine izin vermeme tehdidinde bulunan Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi'ne İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma çağrısında bulundu.

Netanyahu, Suriye ile güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelere ilişkin bir anlaşmaya ulaşılabileceğine inandığını söylerken, ateşkese rağmen İsrail'in hemen her gün saldırı düzenlediği Lübnan'ı barış müzakerelerine başlamaya çağırdı.

Netanyahu Gazze'ye düzenledikleri saldırıları savundu, 65 binden fazla Filistinlinin öldüğü bölgede
"soykırım yapmadıklarını"
iddia etti.


#Binyamin Netanyahu
#Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu
#israil
#Yair Lapid
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞERONA KADRO SON AÇIKLAMALAR 26 EYLÜL: Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek, açıklama geldi mi?