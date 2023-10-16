İsrailli tarih profesörü Gazze’deki planı ortaya koydu: 3’te 3 soykırım

Terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarına karşı uluslararası kamuoyu üç maymunu oynamaya devam ederken, İsrailli tarih profesörü Raz Segal, Tel Aviv yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi’ne göre soykırım işlediğini itiraf etti. Soykırım tarihi konusunda uzmanlaşmış ve çalışmalarını bu kapsamda yürüten Segal, İsrail’in soykırım tanımına giren 5 maddeden 3’ünü gerçekleştirerek, kitlesel katliamlarda bulunduğunu, buna karşılık Batı’nın yangını söndürmek yerine benzin döktüğünü vurguladı.

Raz Segal

BM’YE GÖRE TAM BİR KIYIM

“Ders Kitaplarına Girecek Bir Soykırım Vakası: Gazze” isimli makalesinde, BM Soykırım Sözleşmesi’nde, “soykırım” tanımına giren 5 eylem olduğunu kaydeden Sagal, “İsrail şu anda soykırım tanımına giren 5 eylemin 3’ünü Gazze’de fiilen gerçekleştirmektedir. 1. Belli bir grubun üyelerinin [kasten] öldürülmesi, 2. Belli bir grubun üyelerine ciddi anlamda bedensel ya da zihinsel zarar verilmesi, 3. Belli bir grubun fiziksel olarak tamamen ya da kısmen yok olmasına yol açacak yaşam koşullarının kasıtlı olarak sınırlandırılması” değerlendirmesinde bulundu.

NEKBE’NİN DEVAMI

“İsrail’in Gazzelileri tamamen Mısır’a sürme kampanyası, 1948 Savaşı sırasında tahminen 750 bin Filistinlinin evlerinden sürüldüğü meşhur Nekbe olayının bir devamı niteliğinde” diyen profesör ancak bu kez gelişen teknoloji ile bu katliam ve tehcirin tüm dünyanın gözü önünde yapıldığını belirtti. İsrail’in Hamas’ın saldırılarını bahane ederek soykırıma giriştiğini ifade eden Sagal, “Gazze’ye yönelik son ölümcül saldırısında İsrail soykırım niyetini gizleme gereği duymadı aksine yüksek sesle ilan etti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant 9 Ekim 2023’te, “Gazze’ye tam bir kuşatma uyguluyoruz. Elektrik olmayacak, yiyecek olmayacak, su olmayacak, yakıt olmayacak. Biz, hayvanlaşmış insanlarla savaşıyoruz ve buna göre de hareket edeceğiz” sözleriyle soykırım kastını kesin bir dille açıkladı” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Filistin mitingi

İstanbul Maltepe sahilindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen “Özgür Filistin Mitingi”nde binlerce kişi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kındı. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) tarafından düzenlenen mitinge vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla katıldı. Programa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da iştirak etti.

İsrail değil Almanya

Almanya’nın başkenti Berlin’de toplanan yaklaşık bin kişinin, Filistinlilerle dayanışma gösterisi yapmasına izin verilmedi. ​​​​​​​Potsdamer Meydanı’nda toplanan yaklaşık bin kişi, Filistinlilerle dayanışma gösteri yapmak istedi. Polis, daha önce alınan karar gereği gösterilerin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi. Alman polisi mukavemette bulunan göstericilere sert müdahalede bulunarak, çok sayıda kişiyi gözaltında aldı.

Güney Afrika liderinden uyarı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail’in Gazze’yi tahliye etme girişiminin çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceği bir soykırım anlamına geleceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Afrika halkının, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti. Pakistan geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani de İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarını ve bölgeyi kuşatmasını işaret ederek, “Bu durum soykırım ile eş değer tutulabilecek bir durum. Aslında bu, İsrail tarafından Filistin’in zavallı halkına karşı yürütülen bir soykırımdır” dedi.

Çin: İsrail sınırı aştı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında İsrail’in eylemlerinin “nefsi müdafaa sınırlarını aştığını” belirterek, Gazze halkının toplu cezalandırılmasına son verilmesi gerektiğini belirtti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Vang, İsrail’in uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağrılarını dinlemesi ve “Gazze halkını toplu cezalandırmaya son vermesi” gerektiğini vurguladı.

Rusya’dan BMGK’ya kınama çağrısı

Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin insani ateşkes çağrısında bulunan bir karar taslağı sundu ve oylama yapılmasını istedi. Reuters’un haberine göre tek sayfalık karar taslağı aynı zamanda rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımın ulaşması ve tahliye edilmesi gereken sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi yönünde de çağrıda bulunuyor. Rusya’nın BM Büyükelçi Yardımcısı Dmitry Polyanskiy oylama- nın Pazartesi günü yapılmasını beklediğini söyledi.







