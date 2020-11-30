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İsrailliler askerden kaçıyor

İsrailliler askerden kaçıyor

İsrailli gençler, “psikolojik muafiyet” haklarını kullanıp askerden kaçıyor. Verilere göre gençlerin yaklaşık % 12’sine muafiyet verildi. Rakam son iki yıl içinde % 50 oranında artış gösterdi. İsrailli yetkililer, kaçışı azaltmak ve askerliği teşvik için çalışmalar yürütüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Psikolojik nedenlerle askerlik hizmetinden muafiyet alan Yahudi ve Dürzi gençlerinin yüzdesinde rekor sayıya ulaşıldı.
Psikolojik nedenlerle askerlik hizmetinden muafiyet alan Yahudi ve Dürzi gençlerinin yüzdesinde rekor sayıya ulaşıldı.

İsrailli askerler psikolojik muafiyet haklarını kullanıp askerden kaçıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri İnsan Gücü Bölümü’nün 2020 yılına ait verilerine göre, psikolojik nedenlerle askerlik hizmetinden muafiyet alan Yahudi ve Dürzi gençlerinin yüzdesinde rekor bir sayıya ulaşıldı.

REKOR ARTIŞ

  • Verilere göre askere alınmak istenen gençlerin yaklaşık % 12’sine muafiyet verildi. Son on yılda devam eden yükseliş eğiliminin ışığında, psikolojik nedenlerle askere alınmamada iki yıl içinde % 50 oranında keskin bir artış olduğu dile getirildi. 2018’de psikolojik muafiyetten yararlananların oranın ise % 7,9 olduğu belirtildi. Buna karşılık, fiziksel nedenlerle askerlik hizmetinden tıbbi muafiyet neredeyse değişmedi. Üç yıl önce bu oran % 1.91’e iken bu yıl % 2.2 oldu. İsrail ordusu, psikolojik nedenlerle muafiyetteki artışı, Batı ülkelerinde yaygınlaşan depresyon ve anksiyeteli genç erkekler olgusuna bağlıyor.

ÖNLEMLER İŞE YARAMIYOR

İnsan Gücü Bölümü’nün çeşitli nedenlerle askerlik hizmetinden kaçanların sayısını azaltmak için ise bir plan hazırlandığı belirtiliyor. Bu plan kapsamında, İnsan Gücü Bölümü komutanı Moti Almoz, psikiyatrist ve psikologlara “Psikolojik muafiyetteki artışı durdurmak için adımlar” başlıklı bir mesaj gönderdi ve şu ifadeleri kullandı: “Askerlik hizmetinin sadece bir görev ya da bir hak değil, gençler için büyük bir fırsat olduğunu anlatmalıyız ve vatan uğruna gönüllü olmaları için teşvik etmeliyiz.” Askere alım ofislerindeki ruh sağlığı görevlilerine muafiyet taleplerini daha derinlemesine incelemeleri için talimatlar yayınladı. Ancak yeni veriler, çabaların şimdiye kadar sonuç vermediğini ve sayıların artmaya devam ettiğini gösteriyor.

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