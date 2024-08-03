İstanbul'dan Doha'ya her yer Filistin: Şehide veda

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye son yolculuğuna uğurlandı. Yeni İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen saldırı sonucu şehit edilen Heniyye için Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlendi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

İslâm coğrafyasından geniş katılımın olduğu cenaze töreni için yoğun güvenlik önlemi alındı. Doha'nın belli sokak ve caddeleri trafiğe kapatılırken, cenaze töreninin yapıldığı Muhammed bin Abdulvahhab Camii ve etrafında adeta etten duvar örüldü. Cenaze töreni için camiye gelenler tek tek arandı. Töreni ulusal ve uluslararası medya kuruluşları da takip etti. Basın mensupları cami avlusuna dahi alınmazken, sivillerin de telefonla camiye girmesine izin verilmedi.

CENAZE NAMAZINI KARADAĞİ KILDIRDI

Heniyye’nin naaşı morgdan alınıp Katar'ın en büyük camisi ve aynı zamanda Katar Devleti Ulu Cami olarak da bilinen İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camii'ne götürüldü. Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği kıldırdı. Binlerce kişi de cami avlusunda ve dışında saf tuttu.

FİLİSTİN VATANIMIZ OLARAK KALACAK

El Fetih Başkan Yardımcısı Mahmoud al-Aloul’un bulunduğu üst düzey bir heyetin de katıldığı törende Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Karadaği birer konuşma yaptı.

Heniyye'nin Şati Mülteci Kampı'nda halkının arasında yaşadığını söyleyen Meşal, “Mücahit olarak yaşadı ve Rabbine şehit olarak kavuştu. Mücahit ve davetçi olarak davasına, halkına ve Kudüs'e hizmet etti. Şehit olarak öldü, ne güzel son" dedi. Heniyye'nin büyük bir kayıp olduğunu kaydeden Meşal, "Ancak düşmanlarımız şehitlerin kanının zafere giden yolu

kısalttığını bilmiyor. Bir şehit gider yerine bir şehit dirilir. Bizim mücahit olarak yaşadığımızı, Rabbimizin huzuruna şehit olarak varmak istediğimizi bilmiyorlar" diye konuştu. Meşal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tehditler bizi zerre miktar ilkelerimizden uzaklaştıramaz. Filistin vatanımız olarak kalacak. Bizden ne kadar öldürürlerse öldürsünler pazarlık yapmayacağız, ödün vermeyeceğiz ve İsrail’i tanımayacağız. İslam aleminin liderlerine sesleniyorum: İslâm ümmeti milletimizin yeniden başına gelsin. Filistin'in yanında dursun, Gazze'yi yalnız bırakmasın ve Gazze'yi zafere ulaştırsın. Biz onu zafere ulaştırdığımızda, Allah da bizi zafere ulaştıracak.”

HÜZÜNLÜ VEDA

Törenin ardından İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Heniyye'nin naaşı, dualar ve tekbirlerle Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentine uğurlandı. Şehit Heniyye, buradaki Katar Kraliyet Mezarlığı'na defnedildi. Defin merasimine aralarında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da bulunduğu özel davetli 200 kişi katıldı.

Türk heyeti son görev için Doha’da

İslâm coğrafyasından çok sayıda yetkilinin bulunduğu Heniyye’nin cenaze törenine Türkiye’den de geniş bir heyet katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, cenaze töreni için Katar'ın başkenti Doha'daydı. Kurtulmuş’un başkanlığında milletvekillerinden oluşan heyette AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Milletvekili TBMM İdare Amiri Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, AK Parti milletvekilleri ve Filistin Dostluk Grubu üyeleri Kemal Çelik, Fatma Öncü, Halis Dalkılıç, Latif Selvi, Ali Kıratlı, AK Parti milletvekilleri Cüneyt Yüksel, Abdürrahim Dusak, Ali Temür ve İsmail Emrah Karayel, TBMM 25 ve 26’ncı Dönem AK Parti Milletvekili AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Yeni Şafak Yazarı Yasin Aktay, AK Parti MKYK Üyesi Remzi Albasan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve İlyas Topsakal, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, MHP Milletvekili İsmail Akgül, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yer aldı. Törene HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Milletvekili ve Filistin Dostluk Grubu Üyesi Şahzade Demir ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İYİ Parti milletvekilleri Mehmet Akalın, Mustafa Cihan Paçacı ve Metin Ergun ile Saadet Partisi Milletvekili ve Filistin Dostluk Grubu Üyesi Necmettin Çalışkan da Doha’ya giden heyet içindeydi. Cenaze için Doha’ya giden heyette DEM Parti’den tek yetkili yer almadı. İslâm Düşünce Enstitüsü (İDE) ve Uluslararası İslâm Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Doha’daydı.

Hamas’a taziye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas yöneticilerine taziyelerini sundu. Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal’le bir araya gelen Fidan taziyelerini iletti. Görüşmede Heniyye’nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye de yer aldı. Definden sonra da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye, torunları ve Meşal ile görüşüp taziyelerini iletti.

Ageli çıkarttı

Cenazede son derece üzgün olduğu gözlenen Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani'nin, kefiyesindeki ageli (siyah kuşak) çıkartması dikkat çekti. Arap geleneklerinde agel çıkartmak, o kişinin de öldüğü anlamına geliyor. Agel, çok değer verilen bir kişi kaybedildiğinde duyulan üzüntüyü anlatmak için çıkarılıyor.

Filistin’i desteklemeye devam edeceğiz

Heniyye'nin cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal başta olmak üzere Hamas yetkililerine, merhum Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye başta olmak üzere ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin en derin taziye dileklerini ve dayanışma duygularını ilettiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti: “En zorlu şartlarda bile direncinde en küçük bir zayıflama olmayan mazlum Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edecek, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Filistinli kardeşlerimize ve İslâm alemine tekrar başsağlığı diliyor, şehit Heniyye'ye cenaze merasimi dolayısıyla bulunduğumuz Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim ve Katar yetkililerine ev sahiplikleri için şükranlarımızı sunuyoruz.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Heniyye için başsağlığı diledi: “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye kardeşimizi, dualarla Refik-i A'la'ya uğurladık. Cenaze merasiminin ardından Heniyye'nin kıymetli ailesine ve Hamas Siyasi Büro Başkanvekili Halid Meşal'e şahsımız ve tüm Türkiye'nin taziyelerini ilettik. Aziz şehidimizin makamı yüce olsun, Rabb'im onu cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın.”







