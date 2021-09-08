İşte Taliban kabinesi ​

15 Ağustos’ta başkent Kabil’i alarak Afganistan’da kontrolü ele alan Taliban dün beklenen geçici hükümeti ve kritik noktalardaki yönetim kadrosunu açıkladı. Kapsayıcı hükümet beklentilerinin aksine 27 bakandan oluşan kabine ağırlıklı olarak Taliban’ın çekirdek kadrosundan oluştu. Devletin adı “Afganistan İslam Emirliği” olarak değiştirildi. Ülkenin emirinin ise Molla Hibetullah Ahundzade olduğu ilan edildi. 25 Mayıs 2016’dan bu yana Taliban’ın liderliğini yürüten Ahundzade, daha önce grubun yargı sisteminin baş yargıcıydı.

BM’NİN ARANAN LİSTESİNDE

Hükümetin Başbakanı da Molla Muhammed Hasan Ahund oldu. Taliban’ın karar alma organı ‘Rehberi Sura’nın başkanı olan Ahund, 2001’de ABD ile savaş başlamadan önce Afganistan’daki Taliban hükümetinde bakandı. Taliban’ın ruhani lideri Şeyh Hibetullah Ahundzade’ye yakınlığı ile tanınıyor. Molla Hasan, BM’nin terör listesinde yer alıyor.

OYNAT 04:11 Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Taliban'ın kurduğu yeni hükümete dair bilgileri Afganistan'dan aktardı Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz, Afganistan'dan TVNET canlı yayına bağlandı. Taliban'ın Afganistan'da kurduğu hükümete dair son bilgileri izleyicilerle paylaştı.



Karagöz'ün aktardığı bilgilere göre yeni kabine şu şekilde:



Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund



1. Başbakan Yardımcısı: Molla Birader



2. Başbakan Yardımcısı: Molla Abdul Salam Hanafi



Savunma Bakanı: Muhammed Yakub Mücahid



İçişleri Bakanı: Siraceddin Hakkani



Dışişleri Bakanı: Mevlevi Emir Han Muttaki



Ekonomi Bakanı: Hidayetullah Bedri



Eğitim Bakanı: Nurullah Munid



Kültür Bakanı: Hayrullah Hayruka



Adalet Bakanı: Abdullah Hakim



Ulusal Güvenlik Başkanı: Abdul Haq Wasiq



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Molla Abdulgani Birader

BİRADER BAŞBAKAN YARDIMCISI

Başbakan Yardımcısı ise Taliban’ın 6 yöneticisinden birisi olarak görülen Molla Abdulgani Birader oldu. Birader, ABD işgali sonrası Afganistan Cumhurbaşkanı olan Hamid Karzai ile aynı aşirete mensup. İşgal sonrası NATO kuvvetlerine karşı başlatılan gerilla savaşının önemli figürü olan Birader, Molla Ömer’in en çok güvendiği kişilerden biri olarak kabul ediliyor. Birader’in Molla Ömer’in kız kardeşiyle evli olduğu ve Ömer’in kendisine “kardeş” anlamına gelen “Birader” unvanını verdiği belirtiliyor. Taliban’ın 4 kurucusundan biri olan Birader, Taliban lideri Ahundze’nin yardımcılığı görevini sürdürmesinin yanında aynı zamanda grubun siyasi işlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi konumunda.

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5 MİLYON ÖDÜLLE ARANIYOR

Savunma Bakanlığı’na yine çekirdek kadrodan bir isim olan Molla Yakup Mücahid getirildi. Molla Yakup, Taliban’ın kurucusu Molla Ömer’in oğlu ve askeri operasyonların başındaki isim. Taliban’ın tanınmış isimlerinden biri olan Molla Siraceddin Hakkani de İçişleri Bakanı olarak atandı. ABD’nin teröristler listesindeki Hakkani, 5 milyon dolar ödülle aranıyordu. Hakkani aynı zamanda Taliban’ın lider vekilliğini de yürütüyordu. Taliban’ın Katar’daki müzakere heyetinde yer alan Amir Han Muttaki de Dışişleri Bakanlığı’na getirildi.

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ÖZBEK ASILLI HANEFİ LİSTEDE

Başbakan İkinci Yardımcısı olan Molla Abdusselam Hanefi, Özbek asıllı kıdemli bir Taliban lideri. Taliban iktidarı döneminde de Eğitim Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Hanefi, ABD ile barış görüşmelerinde sıklıkla boy gösterdi. Maliye Bakanı olan Molla Hidayetullah Bedri ise Taliban’ın kurucusu Molla Ömer’in çocukluk arkadaşı olarak tanınıyor. Ekonomi Bakanı Kari Din Muhammed Hanif, Tacik asıllı bir isim. Taliban iktidarında Planlama Bakanlığı ile Yüksek Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Hanif, bir süredir hareketin siyasi heyeti içinde yer alıyor.

İŞTE DİĞER BAKANLAR

Afganistan’da ilan edilen yeni hükümetteki diğer bakanlıklar ise şöyle: Eğitim Bakanı Mevlevi Nurullah Munir, Enformasyon Kültür İşleri Bakanı Molla Hayrullah Hayrhva, Hac ve Vakıflar Bakanı Mevlevi Nur Muhammed Sakıp, Adalet Bakanı Mevlevi Abdulhakim Şer’i, Sınırlar ve Kabileler Bakanı Molla Nurullah Nuri, Kırsal Kalkınma Bakanı Molla Muhammed Yunus Ahundzade, Davet ve İrşad Bakanı Şeyh Muhammed Halid, Bayındırlık Bakanı Molla Abulmennan Ömeri, Maden ve Petrol Bakanı Molla Muhammed İsa Ahund, Su ve Elektrik Bakanı Molla Abdullatif Mansur, Havacılık Bakanlığı Hamidullah Ahundzade, Yüksek Öğrenim Bakanı Abdulbaki Hakkani, Haberleşme ve Teknoloji Bakanı Necibullah Hakkani, Muhacirler Bakanı Halilurrahman Hakkani oldu. Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin ardından gazetecilerle kurduğu yakın ilişkiyle dikkat çeken Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit ise Enformasyon Kültür İşleri Bakan Yardımcılığına getirildi.

Abdulhak Vasık

Guantanamo’dan istihbaratın başına

İstihbarat Başkanlığına Abdulhak Vasık getirildi. 1971 doğumlu olan Vasık, 12 yıl Guantanamo’da kaldı. Vasık, Taliban iktidarı döneminde İstihbarat Bakan Yardımcılığı görevi yürütüyordu. Vasık Taliban’ın siyasi heyeti içerisinde yer alıyordu. Daha önce öldüğü açıklanan ve halihazırda Pençşir’de düzenlenen harekatı yöneten Kari Fasihuddin de Genelkurmay Başkanı oldu.

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Neden kapsayıcı değil?