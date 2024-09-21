İstihbarat korumaya aldı

Lübnan'da Hizbullah'a ait çağrı cihazları ve telsizlerinin nasıl patlatıldığına dair araştırmalar sürüyor. Önceki gün Mossad’ın Avrupa’da 3 şirket kurduğu, bu şirketlerden birinin Macaristan menşeli BAC Consulting olduğu ve saldırıları bu şirketler üzerinden planladığı açığa çıkmıştı. Diğer iki şirketten birinin Bulgaristan merkezli Norta Global olduğu iddia edildi. Söz konusu şirketin, çağrı cihazlarına yerleştirilen patlayıcı pillerin üretiminde rol aldığı belirtilirken, şirketin kurucusu Rinson Jose ortadan kayboldu.

Rinson Jose Cristiana Brsony Arcidiacono





HABER ALINAMIYOR

Lübnan’da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ortaya çıkan Macaristan merkezli BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) şirket ile Bulgaristan'daki paravan şirket Norta Global’in ticari faaliyette bulunduğu iddia edildi. Norta Global'in kurucusu Hindistan doğumlu 39 yaşındaki girişimci Rinson Jose'nin, Norveç'te yaşadığı tespit edildi. Ancak Norveçli teknoloji dahisi Jose'nin, patlamaların olduğu gün kaybolduğu ve o günden beri kendisinden haber alınamadığı bildirildi.





PATLAMA GÜNÜ KAYBOLDU

Mail Online'da yer alan habere göre Jose, Bulgar paravan şirketin kurucusu olarak görülmesinin ardından Hizbullah'a saldırı düzenlemek için kullanılan çağrı cihazlarının İsrail'e temin edilmesine istemeden yardımcı oldu. Londra'daki bir göçmenlik danışmanlığı firmasında iki yıl çalıştıktan sonra 2015 yılında Oslo'ya taşınan Jose, ilk patlamaların olduğu Salı günü önceden planlanmış bir iş gezisine çıktı. Jose'nin asıl işvereni Norveçli medya şirketi NHST'nin patronları, o günden bu yana kendisine ulaşamadılar ve Lübnan'daki patlamalar ile bağlantıları olduğu haberini alınca da Norveç istihbaratıyla temasa geçtiler.





ŞİRKETİN MOSSAD’LA BAĞI VAR

Oslo polisi, yaşanan durum ile ilgili soruşturma başlattıklarını "Konudan haberdarız, ancak şu an itibariyle konuyla ilgili bir açıklamamız yok" diyerek duyurdu. Jose'nin kurucusu olduğu, Budapeşte'de yaklaşık 200 başka firmaya ev sahipliği yapan bir apartmana kayıtlı Norta Global'in, Hizbullah'a karşı düzenlenen saldırıdaki çağrı cihazlarını ürettiği iddialarını reddeden Cristiana Barsony-Arcidiacono'ye 1,3 milyon sterlin ödediği öne sürüldü. Norta Global, girişimcileri İsrailli start-up'larla buluşturan Founders Nation platformuna dahil oldu ve Founders Nation'ın internet sitesinde kendisini "Bir girişim başlatmak için kurucu ortak ya da benzer düşünen insanlar arayan girişimci ruhlu bir iş geliştirici" olarak tanımladı. Ancak Founders Nation'ın ortakları arasında, İsrail Savunma Kuvvetlerinin merkezi bilgi işlem sistemi birimi Mamram Birliği'de yer alıyordu.





EVİNİ BOŞALTTI

Çağrı cihazlarının satışıyla da bağlantılı olan Budapeşte merkezli BAC Consulting şirketinin kurucu Barsony-Arcidiacono'nun çarşamba günü Budapeşte'deki dairesini boşalttığı ortaya çıktı. Olay yerindeki Reuters muhabiri, kadının kapısının çarşamba günü aralık olduğunu ancak perşembe sabahı kapandığını söyledi. Telefon aramalarına ve kapı ziline de cevap veren olmadı. Arcidiacono'nun yeri ile ilgili ilk açıklama, genç kadının annesinden geldi.





MACAR İSTİHBARATI GÜVENLİ YERE GÖTÜRDÜ

Anne Beatrix Barsony Arcidiacono, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, çağrı cihazlarının patlamasının ardından kızının "tehditler" aldığını kaydetti. Kızının tehditlerin ardından "Macaristan gizli servisleri tarafından korunan güvenli bir yere" gittiğini söyleyen anne, Macar yetkililerin kızı Cristiana'ya medyaya konuşmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu ifade etti. Anne, kızının çağrı cihazlarının patlatılmasında rolü olmadığını, buna yalnızca "aracı" olduğunu öne sürerek, "O, sadece aracıydı. Mallar Budapeşte'den geçmedi, Macaristan'da üretilmedi" diye konuştu. Brüksel merkezli EUobserver sitesinin haberinde, İsrail istihbaratı Mossad için çalıştığı iddia edilen Macaristan uyruklu Barsony Arcidiacono'nun AB Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansında (EACEA) 2021-2023'te "harici uzman" olarak danışmanlık görevi yaptığı kaydedildi.





15 YIL PLANLAMIŞ

Diğer yandan saldırının nasıl planlandığı ve hayata geçirildiğine ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. ABC News'e konuşan bir ABD istihbarat kaynağı, İsrail'in bu hafta patlatılan cihazlarının üretiminde parmağı olduğunu ve bu tür "tedarik zinciri " operasyonlarının en az 15 yıl planlandığını kaydetti. Yetkili, bu işi yapanların en azından bir kısmının aslında İsrail'e hizmet ettiklerinin farkında olmadığını belirtirken, CIA'in sivillere yönelik yüksek risk nedeniyle bu tür bir saldırılardan kaçındığını vurguladı. New York Times'a konuşan iki Amerikalı istihbarat yetkilisi de, İsrailli yetkililerin çağrı cihazlarını, doğru zaman geldiğinde basılacak “düğmeler” olarak adlandırdığını yazdı.





GOLD APOLLO’NUN KURUCUSU İFADE VERDİ

Tayvan Ekonomi Bakanı, Salı günü Lübnan ve Suriye'de patlayan çağrı cihazında kullanılan parçaların Tayvan'da üretilmediğini kaydetti. Tayvanlı savcılar, konuyla ilgili soruşturma kapsamında Gold Apollo'nun kurucusu ve yöneticisi Hsu Ching-kuang'ı gözaltına aldı. Gold Apollo'nun dört ofisi de polis tarafından aranırken yapılan sorgunun ardından gözaltına alınan başkan ve kurucu serbest bırakıldı. Tayvan savcılığı, “Ülkemiz bu davayı çok ciddiye alıyor” açıklaması yaptı.



