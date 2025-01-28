İstilacı Yahudilere toprak verilecek

İktidardaki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin ortaklarından Dini Siyonist Parti Milletvekili Moshe Solomon tarafından hazırlanan tasarıya, İsrail Parlamentosu (Knesset) üyesi 40 milletvekili imza atmıştı. Tasarıya göre, "Yahudiler, her mekanda olduğu gibi Samira ve Yahuda'da da (Batı Şeria) arazi satın alabilir" ibareleri yer alıyor. Tasarının yürürlüğe girmesi için 120 sandalyeli Knesset'te 61 sandalyelik çoğunluk tarafından onaylanması gerekiyor.