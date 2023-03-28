İsveç ekonomisi büyük bir krizin eşiğinde: Aşevlerindeki yemek kuyrukları her geçen gün uzuyor

"Bu kar amacı gütmeyen kuruluşu yönettiğim 13 yılda evsiz hayatlar da vardı. Hiçbir zaman bu kadar çok insanımız olmadı. Artık çok daha fazla insan buraya yiyeceklerini almaya geliyor. Ülke olarak çok zengin bir yerde yaşıyorum ama toplum artık çok fakirleşti ve insanların yardıma ihtiyacı var."