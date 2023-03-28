İsveç ekonomisi büyük bir krizin eşiğinde: Aşevlerindeki yemek kuyrukları her geçen gün uzuyor

İsveç vatandaşları marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının en az yüzde 50 oranında arttığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz yılın şubat ayında verdiği emir ile başlayan savaş can almaya devam ediyor. On binlerce hayata mal olan Rusya-Ukrayna savaşı, yalnızca iki ülkeyi ve yakın komşularını değil dünyanın genelini etkileyerek ekonomik kayıplara yol açtı.
Savaşın başlamasının ardından başlayan tahıl krizi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından çözülmüştü. Erdoğan'ın girişimleriyle birlikte büyük bir gıda krizinin önüne geçilmiş oldu.
Savaşın olumsuz etkisi bununla sınırlı kalmadı. Savaşın devam etmesi, petrol fiyatlarının artmasıyla meydana gelen enerji krizi, gıda güvensizliği, ekonomik kriz ve iklim değişikliği gibi riskleri de barındırıyor.
Marketlerde ürünlerin fiyatları yüzde 50 arttı
İsveç ekonomisi, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileri nedeniyle büyük bir krize girdi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan İsveç vatandaşları, toplumun fakirleştiğini ifade ederek insanların yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. AFP'ye konuşan Marianne Orberg, marketlerde ürünlerin fiyatlarının yüzde 50 arttığını ve insanların yeme alışkanlıklarının değiştiğini anlattı.
"Toplum artık çok fakirleşti insanların yardıma ihtiyacı var"
Kavian Ferdovsi ise şöyle konuştu: