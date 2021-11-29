Dünya İsveçte seçilen ilk kadın başbakanın görevi 7 saat sürmüştü İkinci kez seçildi
AVRUPA

İsveç'te seçilen ilk kadın başbakanın görevi 7 saat sürmüştü: İkinci kez seçildi

İsveç’te 24 Kasım’da başbakan seçilmesinden yaklaşık 7 saat sonra istifa eden Magdalena Andersson, parlamentoda bugün yapılan oylamada yeniden başbakan seçildi. Oylamanın ardından basın toplantısı düzenleyen Andersson, “Tüm azınlık hükümetleri gibi parlamentodaki diğer partilerle işbirliği arayacağız ve bunu yapmak için iyi fırsatlar görüyorum" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İsveçte seçilen ilk kadın başbakanın görevi 7 saat sürmüştü: İkinci kez seçildi
Magdalena Andersson

İsveç'te kadınlara oy kullanma hakkı verilmesinden yaklaşık 100 yıl sonra ilk kadın başbakan olan Magdalena Andersson, 24 Kasım'da koalisyon ortağı Yeşiller Partisi'nin parlamentoda sağ partilerin hazırladığı bütçenin geçirilmesi üzerine hükümetten çekilmesinin ardından görevinden 7 saat sonra istifa etmişti.

Yeniden seçildi

  • İsveç Parlamentosu'(nda (Riksdag) bugün yalnızca Sosyal Demokratlardan oluşan bir azınlık hükümeti kurulup kurulamayacağına dair yapılan oylamada, Andersson başkanlığında kurulacak olan azınlık hükümetine 349 milletvekilinin 101'i evet, 75'i çekimser ve 173'ü hayır oyu verdi. Parlamentoda yapılan oylamada "hayır" oyunun 175'in altında kalması nedeniyle Andersson başkanlığındaki azınlık hükümeti parlamentodan yeniden güvenoyu alarak, Andersson istifasının ardından yeniden başbakan seçilmiş oldu.

İsveç'te seçilen ilk kadın başbakanın görevi 7 saat sürdü
DÜNYA
İsveç'te seçilen ilk kadın başbakanın görevi 7 saat sürdü

"İsveç'i ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Oylamanın ardından basın toplantısı düzenleyen Andersson, “Tüm azınlık hükümetleri gibi parlamentodaki diğer partilerle işbirliği arayacağız ve bunu yapmak için iyi fırsatlar görüyorum" ifadelerini kullandı. Sosyal Demokratların parlamentoda 100 sandalyesi bulunduğunu hatırlatan Andersson, “Sosyal Demokratlar geniş bir farkla parlamentodaki en büyük parti grubuna sahipler. Ayrıca diğerleriyle uzun bir işbirliği geleneğimiz var ve İsveç'i ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

İsveç Başbakanı Löfven Kasım ayında görevi bırakıyor
DÜNYA
İsveç Başbakanı Löfven Kasım ayında görevi bırakıyor
  • Muhalefetteki sağcı Ilımlı Birlik Partisi Başkanı Ulf Kristersson ise, Andersson başkanlığındaki yeni hükümeti "dokuz aylık bir geçici hükümet" olarak değerlendirerek, Eylül 2022'de yapılacak seçimlere kadar pek bir şey elde edemeyeceğini savundu.
İzmirde eşitlik var

İzmir'de eşitlik var

​Haftanın kapanış maçını haberimizden takip edebilirsiniz.
Minareler Yunanistandan görülecek

Minareler Yunanistan'dan görülecek

​Selimiye Camii'nde 40 ay sürecek restorasyon başladı.
NATOdan Rusyaya Ukrayna gözdağı: Saldırganlığın sonuçları ağır olur

​İstanbul'da eğitime lodos engeli.

Bakan Koca, ​günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Beş yüz parçaya bölünüyor.

Altın söylentisi yetti

Altın söylentisi yetti

Yüzlerce insan oraya hücum etti

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.