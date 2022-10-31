Dünya İsviçre Merkez Bankasından yılın dokuz ayında rekor zarar 142,4 milyar dolar olarak açıklandı
AVRUPA

İsviçre Merkez Bankası'ndan yılın dokuz ayında rekor zarar: 142,4 milyar dolar olarak açıklandı

İsviçre Merkez Bankası, döviz piyasalarında yüksek dalgalanmaların etkisiyle yılın dokuz ayında 142,4 milyar İsviçre frangı (142,4 milyar dolar) zarar açıkladı. Söz konusu zararın, SNB'nin 115 yıllık tarihindeki en büyük zarar olması dikkati çekti.

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Haber Merkezi AA
İsviçre Merkez Bankasından yılın dokuz ayında rekor zarar: 142,4 milyar dolar olarak açıklandı
Arşiv.

SNB tarafından yapılan açıklamada, altın, döviz ve sermaye piyasalarında yüksek dalgalanmalarının etkisiyle bankanın Ocak-Eylül döneminde 142,4 milyar İsviçre frangı zarar ettiği belirtildi.

Son zamanlarda enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükselten SNB'nin toplam zararı, satın aldığı tahvil ve hisse senetlerinin değer kaybetmesiyle 9 ayda 141 milyar İsviçre frangı, altın pozisyondan 1,1 milyar İsviçre frangı ve döviz pozisyonlarındaki zararlardan kaynaklandı.

Uzmanlar, devam eden büyük kayıpların, 2021 sonunda 204 milyar İsviçre frangı olan SNB'nin özkaynaklarını eritebileceğini ifade etti.

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