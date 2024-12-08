İsviçre’de hukuk okuyordu vatanı kurtarmak için geldi: Omuz omuza mücadele ediyoruz

İsviçre'de yüksek lisans yaparken, muhaliflerin saflarında savaşmak üzere Suriye'ye gelen Osama Abu Zayd, eli silah tutan herkesin cepheye koştuğunu ve omuz omuza savaştıklarını anlattı. Türk halkı 15 Temmuz gecesi nasıl bir mücadele sergilediyse benzer bir mücadelenin Suriye topraklarında yaşandığını anlatan Zayd, "Suriye’de Allah’ın izniyle yakın zamanda rejim tamamen çökecek" dedi. Birkaç ay önce İsviçre’de uluslararası hukuk alanında yüksek lisans yapan Zayd, uzman bir hukukçuyken ülkesinin özgürleşmesi için iki ay önce Suriye’ye gelerek Özgürlük Şafağı Operasyonu'na katıldığını söyledi.

Herkesin savaşa destek verdiğini belirten Zayd, "Rejim, sivil halka çok acılar çektirdi. Suriye’deki yoksulluk, zulüm her geçen gün artıyordu bu yüzden bütün devrimciler vatanlarını yeniden kazanabilmek için sokaklara indi” dedi. Şu an Suriye’de halkın özgürlük için ayaklanmış durumda olduğunu ifade eden Zayd, “Suriye Milli Ordusu (SMO) yalnızca PKK ile savaşmıyor. Aynı zamanda operasyonlara da destek veriyor. Şu an birliklerimizin bir kısmı Humus kırsalında. Ele geçirilen bölgelerden en çok Hama operasyonu zorladı ancak 4 günlük mücadelenin ardından bölge ele geçirildi. Hama bölge olarak çok geniş bir coğrafya, rejimin askeri olarak çok ciddi konuşlandırdığı bir bölge'' şeklinde konuştu.