Hama'da zafer turu: İlk arşivde fişlemeler çıktı

Her geçen dakika haritanın renginin değiştiği Suriye’de, Hama’nın kurtulması sonrası halk adeta bayram yapıyor. Hama’nın kurtarılmasıyla halk akın akın şehri ziyarete geldi. 13 yıldır aile üyelerini göremeyen Suriyeliler yeniden bir araya geldi. Kavuşmalar sırasında göz yaşları sel oldu. Şehirde bulunanlar ise askerleri meydanlarda karşılayarak kutlama yaptı. Şehir merkezinde havaya sık sık ateş açıldı, konvoylar korna sesleri eşliğinde kutlama yaptı. Hama’nın idari binalarındaki Beşar Esed posterleri de yakılmaya devam ediyor.





ZİNDANLARDAKİ FİŞLEME RAPORLARI

Hama merkezde idari binalara ve hapishanelere giren muhalif askerler, ilginç bilgilere ulaştı. Cezaevinde Suriye muhaberatının tuttuğu kayıtlarda Müslüman Kardeşler (İhvan) mensubu olduğundan şüphelenilen isimlerin klasörlere eklendiği ve uzun süre takip edildiği belirlendi. Bu klasörlerin birinde ‘cami vaizlerinin faaliyet raporu’ yazarken 2006 yılında tutulduğu görülen bir başka belgede ise ’Sabah namazına giden isimler’ yazıyor. Rejim, vaizlerin hutbelerini sıkı takibe alarak, verilen metnin dışına çıkılmamasını sağlamak için bu raporları tutuyordu.

Suriyeli aile 13 yıl sonra buluştu.





HAMA YOLU TANK MEZARLIĞI

İdlib’den Hama’ya doğru giden yol üzerinde ise rejim güçlerine ait pek çok tank ve aracın terk edilmiş şekilde durduğu görüldü. Muhalifler bölgedeki depolardan çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Hama merkezde ise çatışma izleri hala duruyor. Bazı yollarda boş kovanlar ve kan bulunuyor. Rejim güçlerinin suçlu Tuğgenerali, Cumhuriyet Muhafızları 152. Piyade Alayı Komutanı Joseph Naddour da Hama kırsalında Şahin Tugayları tarafından hedef alındıktan sonra öldürüldü.





TURAN TUGAYLARI: HEDEF ŞAM

Hama merkezde askerler de halkla beraber kutlamalara katıldı. Suriye Milli Ordusu içerisinde en çok merak edilen ve konuşulan gruplardan olan Turan Tugayı mensubu, komutan Murat, Yeni Şafak’a konuştu. Halep’teki çatışmalarda elinden yaralanan Özbek Murat, Halep’in ardından Hama’ya geldiklerini anlatarak, “Turan Tugayındayız, Elhamdülillah Hama’yı da aldık. Allah burayı bize verdi. Her şey yolunda. Turan Tugayı burada çalışıyor. Biz çok iyi savaşıyoruz. Rejim güçleri önümüzden kaçıyorlar. Bizden korkuyorlar, bu yüzden çekiliyorlar. Yapacak bir şeyleri yok. Bundan sonrası Şam, Humus ve Lazkiye inşallah. Turan Tugayı olarak 500 kişi buradayız. Afrin’den geldik” dedi.





HAMA’NIN KURTULUŞUNU DUYUP GELDİ

12 yıl Türkiye’de kalan, 6 ay önce Suriye’ye dönen Mahmut Elsafi de Hama’nın kurtuluşunu duyar duymaz şehre geldiğini anlatarak, “İdlib üzerinden buraya geldim. Ailem hala Sakarya’da. Buraya geri döneceğim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Allah’tan başka ne isterim. Esed bize çok zulmetti. Hırsızlık yaptılar, evlerimizi çaldılar. Az önce evime bakmaya gittim, yıkılmış. Ama tekrar yapacağım. Türkiye’ye de çok teşekkür ediyoruz. Bize bir kardeş olarak baktılar, artık ülkemiz özgür. Nihayet geri dönebileceğiz” diye konuştu.





SURİYE’NİN ASIL SAHİPLERİ DÖNDÜ

Aracıyla kutlama konvoyuna katılan Velid Masri ise, “40 yılı aşkın bir sürenin ardından Suriye’nin asıl sahipleri Hama'ya dönebildi” diyerek “Baas rejimi baba ve oğul olarak bu şehirde çok kan döktü, çok kişiyi hapse attı. Hayatlarını yaktı. Hama şehrinde artık çok mutlu insanlar görüyorsunuz. Allah’a şükür. Bu operasyonlar tüm Suriye topraklarına hayırlı olsun. Suriye halkının ayağa kalktığı devrim, tüm halkı Esed rejiminin adaletsizliğinden ve zulmünden kurtarmak demektir. Allah’ın izniyle sizi Şam’da da görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.





PKK/YPG’li teröristler Halep’e sızdı

Diğer yandan Tel Rıfat’tan kaçan PKK/YPG’li teröristler Halep’e gitti. Halep’in başta Şeyh Maksud Mahallesi olmak üzere birçok noktasında saklanan teröristler, askeri üniformalarının üstündeki PKK/YPG paçavralarını çıkararak Suriyeli muhaliflerin bayrağını takarak kamufle olmaya başladı. Metruk binalarda saklanan teröristler, güneş batınca bölgede bulunan muhaliflere saldırılarda bulunuyor. Suriye Milli Ordusu güçleri teröristleri tespit etmek için operasyonlar düzenlemeye ve kimlik kontrolleri yapmaya başladı.





Eli kana bulaşmamış rejim memurlarına af

Suriyeli muhalifler, Halep’te rejimin devlet dairelerinde çalışan polis, itfaiyeci, avukat, doktor ve diğer memurlar için bir af çıkardı. Şehirde muhalifler tarafından sağlanan aftan yararlanmak isteyen rejim memurları, Halep’in El Salihin, El Şehba, Bab El Faraj ve Bab el Nasr karakollarındaki başvuru merkezlerine gitti. Son 4 günde 2 bin 424 kişi af için başvurdu. Söz konusu affın tek şartının Esed rejimi için halka karşı suç işlememek, savaş suçu işlememek olduğu öğrenildi.





Halep’e 12 baz istasyonu

Halep’te düzen yeniden sağlanırken, şebekeler ve elektrik hatları da onarılıyor. İletişim şirketi Suriye Telefon, Halep şehrinin mahallelerine 12 baz istasyonu kurdu.



