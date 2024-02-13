İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: İsrail'in tepkisi orantısız hale geldi

İsrail, 7 Ekim’deki Aksa Tufanı’ndan sonra içe ve dışa yönelik bazı stratejiler izledi. Hamas’ı DEAŞ ile eşitlemeye çalıştı. Gazze’de bir soykırıma girişirken gözünü kırpmadan kendi vatandaşlarını da öldürdü. Gazetecileri katletti, organ hırsızlığı yaptı. Soykırıma Netanyahu’nun “Amalika” retoriğinde somutlaşan teolojik bir boyut bile kattı. Ancak İsrail’in tüm gaddarlığı ve hukuk tanımazlığına rağmen, Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar’ın stratejisi kazanıyor gibi duruyor