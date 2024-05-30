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Dünya

İtalya G7 Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan teklifi kabul etti

İtalya, 13-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak G7 Zirvesi'ne Türkiye'yi de davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Meloni'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Borgo Egnazia'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılacağını söyledi.

10:16 - 30/05/2024 Perşembe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Görüşmede, Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.


Erdoğan G7 davetini kabul etti


İtalya Başbakanlığı'ndan Meloni ve Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair yazılı bir açıklama yapıldı.


İtalya, 13-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak G7 Zirvesi'ne Türkiye'yi de davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Meloni'yle yaptığı telefon görüşmesinde, düzenlenecek zirveye katılacağını söyledi.


Bu konuyla alakalı İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Meloni'ye, Borgo Egnazia'da yapılacak G7 Zirvesi'ne katılacağını teyit ettiği ve Meloni'nin de davete icabet etmesinden ötürü Erdoğan'a teşekkür ettiği kaydedildi.


G7 Zirvesi İRVESİ, Borgo Egnazia tatil kasabasında yapılacak

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7, bu sene 13-15 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Puglia Bölgesi'ndeki Borgo Egnazia kasabasında yapılacak.


#Türkiye
#İtalya
#G7 Zirvesi
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