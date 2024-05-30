İtalya G7 Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan teklifi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'i devlet olarak tanıyan İrlanda ve Norveç'in Başbakanlarıyla peş peşe telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İrlanda Başbakanı Simon Harris ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri Filistinleri tanıma kararı sebebiyle tebrik etti. Öte yandan görüşmelerde ikili ilişkiler ile İsrail'in Filistin'e saldırıları, Gazze'ye yardım faaliyetleri ele alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmüş ve kendisine Filistin'i tanıma çağrısında bulunmuştu.