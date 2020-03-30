Dünya İtalya yanında olmayan AByi sert bir dille eleştirdi Tarihi bir maç oynuyor
KORONAVİRÜS

İtalya yanında olmayan AB'yi sert bir dille eleştirdi: Tarihi bir maç oynuyor

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'nın Başbakanı Giuseppe Conte, bu krizden çıkmak için gereken "ekonomik dayanışmayı" henüz göstermeyen Avrupa Birliği'ni eleştirdi. Ülkenin Başbakanı Conte, "Şu anda Avrupa, tarihi bir maç oynuyor. Birilerini diğerlerinden daha fazla etkileyen bir ekonomik kriz değil bu. Burada finans sistemleriyle ilgili bir ayrım yok. Bu, ekonomik ve sosyal alanlarda patlayan bir sağlık krizidir" dedi.

Haber Merkezi AA
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bini geçti.
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bini geçti.

İspanya'nın El Pais gazetesine demeç veren Conte, "Sorun krizden çıkmak değil, bunu en kısa zamanda gerçekleştirmek" ifadesini kullandı.

Conte, Kovid-19'la bağlantılı en fazla ölümlerin olduğu İtalya ve İspanya başta olmak üzere, özellikle güney Avrupa ülkelerinin AB'den talep ettiği ekonomik yardımın Almanya ve Hollanda tarafından veto edilmesinin Birliğin geleceğini riske attığına dikkati çekti.

  • "Şu anda Avrupa, tarihi bir maç oynuyor" değerlendirmesinde bulunan Conte, sözlerini şöyle sürdürdü:
  • "Birilerini diğerlerinden daha fazla etkileyen bir ekonomik kriz değil bu. Burada finans sistemleriyle ilgili bir ayrım yok. Bu, ekonomik ve sosyal alanlarda patlayan bir sağlık krizidir. Bu, tüm Avrupa için tarihi bir meydan okumadır.
  • Güçlü bir Avrupacılık ruhuyla, AB'nin bu durumun üstesinden gelmesini, gerçekten umut ediyorum. Eğer bunu başaramazsa... Bakın, vatandaşlarımızın anayasal haklarını sınırlıyoruz ve Avrupa, trajik hataları önleyecek tepki göstermek zorundadır."

Metroda yere saçılan paralara kimse dokunamadı
OYNAT 00:17
Metroda yere saçılan paralara kimse dokunamadı
Çin'in Xi'an kentindeki bir metro istasyonunda etrafa saçılan kağıt paralara korona virüsü korkusuyla kimse dokunamadı.

"Üniter bir tepkiyle cevap vermek gerekiyor"

Conte, bazı ülkelerin bu acil durumun ekonomik alanda üreteceği güçlü kısıtlamaların farkında olmadığını vurgulayarak, şimdilik İtalya ve İspanya ile sınırlıymış gibi gözüken durumun; yakın zamanda diğer AB ülkelerini de etkileyeceğini kaydetti.

  • Almanya ve Hollanda'yı işaret eden Conte, şu ifadeleri kullandı:
  • "Bu ülkeler, duruma eski kafalarla bakıyor. Bu, mevcut sağlık ve ekonomik kriz için uygun olmayan bir bakış açısı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de benzer bir şekilde söylediği gibi; bu, herkesi etkileyen bir simetrik şoktur. Bu yüzden olağanüstü enstrümanları kullanan güçlü ve üniter bir tepkiyle cevap vermek gerekiyor."

Koronavirüs Kraliçe Elizabeth'e doğum günü kutlatmayacak
FOTOĞRAF 10
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth koronavirüs salgınından etkilenenler arasında.
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Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre her yıl yapılan Trooping The Colour adlı kutlama bu yıl yapılamayacak.
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Sarayın yaptığı duyuruda, “Hükümetin tavsiyesiyle Trooping the Colour adlı Kraliçe’nin Doğum Günü Geçidi, geleneksel şekilde yapılamayacak. Bir dizi başka seçenekler de gözden geçirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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Geçtiğimiz hafta Kraliçe’nin geleneksel bahçe partisi ve planlanan ziyaretlerinin de iptal edildiği duyurulmuştu.
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21 Nisan 1923 tarihinde dünyaya gelen Kraliçe Elizabeth için her yıl haziran ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da Trooping the Colour etkinliği düzenleniyor.
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Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından gerçekleştirilen bir askeri tören sergileniyor.
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Geçtiğimiz yıllardaki törenlerden bir görüntü.
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Kraliçe 2. Elizabeth
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Kraliçe 2. Elizabeth
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Geçtiğimiz yıllardaki törenlerden bir görüntü.
Koronavirüs Kraliçe Elizabeth'e doğum günü kutlatmayacak
Doksan üç yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in her yıl resmi geçit töreni eşliğinde gerçekleştirilen "Trooping the Colour" adlı doğum günü etkinliği, koronavirüs salgını gerekçesiyle iptal edildi. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin 94'üncü yaş günü kutlaması için alternatifleri gözden geçirdiklerini açıkladı.

"Avrupa'yı kalbinde hisseden herkes, bu davayı desteklemelidir"

Conte, İtalya'nın AB'den "kamu borcunu paylaşma gibi bir yardım talep etmediğini, kamu borcunun her ülkenin kendisine ait olduğunu" belirterek, "AB'den sadece, bu ekonomik ve sosyal tsunamiden çıkmayı sağlayacak üniter bir darbe vurma kabiliyeti göstermesini istiyoruz" dedi.

  • AB'nin alacağı karara göre vatandaşların Birliğe karşı "daha fazla güven" ya da "tam güven kaybı" yaşayacağının altını çizen Conte, "Avrupa'yı kalbinde hisseden herkes, bu davayı desteklemelidir" çağrısında bulundu.

Conte, AB'nin bu sağlık krizinden başarıyla çıkmaması halinde "Avrupa'daki aşırı sağ partilerin şimdikinden çok daha fazla güçlenmesi riskinin kaçınılmaz olduğunu" kaydetti.

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