İtalya'da aşırı sıcak paniği: 13 kentte 'kırmızı alarm' ilan edildi

İtalya
İtalyan ANSA haber ajansına göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yüksek hava sıcaklığının etkisinin artmasının beklendiği ifade edildi.
13 şehirde kırmızı alarm
13 şehirde kırmızı alarm
Sıcak havanın sağlık için tehdit oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, 13 şehirde kırmızı alarm ilan edildiği bildirildi.
Açıklamada, kırmızı alarm verilen şehirlerin, başkent Roma'nın yanı sıra Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Torino ve Napoli olduğu kaydedildi.
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2 saat önce