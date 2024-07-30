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Dünya

İtalya'da aşırı sıcak paniği: 13 kentte 'kırmızı alarm' ilan edildi

İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle 13 kentte kırmızı alarm ilan edildiği belirtildi.

10:50 - 30/07/2024 Salı
AA
İtalya
İtalya

İtalyan ANSA haber ajansına göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yüksek hava sıcaklığının etkisinin artmasının beklendiği ifade edildi.


13 şehirde kırmızı alarm


Sıcak havanın sağlık için tehdit oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, 13 şehirde kırmızı alarm ilan edildiği bildirildi.


Açıklamada, kırmızı alarm verilen şehirlerin, başkent Roma'nın yanı sıra Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Torino ve Napoli olduğu kaydedildi.


#İtalya
#kırmızı alarm
#sıcak hava
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