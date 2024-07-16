İtalya'da 'kırmızı' alarm verildi: Aşırı sıcaklar nedeniyle 4 kişi öldü

Ülkenin güneydoğusundaki Puglia bölgesinde 3 kişi, başkent Roma'da da 1 kişinin öldüğü kaydedildi. Ölenlerin hepsinin erkek ve yaşlarının da 68 ile 82 arasında değiştiği ifade edildi.

Bu arada, Sağlık Bakanlığı, başkent Roma, Floransa, Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste ve Viterbo olmak üzere 13 kentin risk seviyesini aşırı sıcaklar nedeniyle çarşamba günü için "kırmızı" olarak güncelledi ve bu kentlerde yaşayanları, sıcaklara dikkat etmesi konusunda uyardı.