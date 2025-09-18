İtalya’da liman işçileri İsrail’e silah sevkiyatını engelledi

Yeni Şafak
21:4718/09/2025, Perşembe
IHA
İtalya’da Ravenna Limanı işçileri, İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılara tepki olarak İsrail’e silah taşıdığı iddia edilen iki kamyonun limana girişine izin vermeyerek, İsrail’e silah sevkiyatını engelledi. Ravenna Belediye Başkanı Alessandro Barattoni, İsrail’in Hayfa Limanı’na giden patlayıcı taşıyan kamyonların limana girişinin reddedilmesi yönündeki kendisinin ve bölgesel yönetimin talebini kabul ettiğini ifade etti.

İtalya’da Ravenna Limanı işçileri, İsrail’e silah taşıdığı iddia edilen iki kamyonun limana girişine izin vermeyerek, İsrail’e silah sevkiyatını engelledi.


İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına bir tepki de İtalyan liman işçilerinden geldi. İtalya’da Ravenna Limanı işçileri, İsrail’e silah taşıdığı iddia edilen iki kamyonun limana girişine izin vermeyerek, İsrail’e silah sevkiyatını engelledi.


Ravenna Belediye Başkanı Alessandro Barattoni, yaptığı açıklamada, liman yetkililerinin, İsrail’in Hayfa Limanı’na giden patlayıcı taşıyan kamyonların limana girişinin reddedilmesi yönündeki kendisinin ve bölgesel yönetimin talebini kabul ettiğini söyledi.


Patlayıcıların başka bir ülkeden geldiğini ifade eden Barattoni,
"İtalya, İsrail’e silah satışını engellediğini söylüyor, ancak bürokratik boşluklar sayesinde diğer ülkelerden İtalya üzerinden geçmelerinin kabul edilemez olduğunu"
belirtti.

Öte yandan İsrail’e silah sevkiyatını engellemek için benzer eylemler, Fransa, İsveç ve Yunanistan gibi diğer Avrupa ülkelerindeki liman işçileri tarafından da gerçekleştirilmişti.



