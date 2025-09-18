İtalya’da liman işçileri İsrail’e silah sevkiyatını engelledi

İtalya’da Ravenna Limanı işçileri, İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılara tepki olarak İsrail’e silah taşıdığı iddia edilen iki kamyonun limana girişine izin vermeyerek, İsrail’e silah sevkiyatını engelledi. Ravenna Belediye Başkanı Alessandro Barattoni, İsrail’in Hayfa Limanı’na giden patlayıcı taşıyan kamyonların limana girişinin reddedilmesi yönündeki kendisinin ve bölgesel yönetimin talebini kabul ettiğini ifade etti.
Öte yandan İsrail’e silah sevkiyatını engellemek için benzer eylemler, Fransa, İsveç ve Yunanistan gibi diğer Avrupa ülkelerindeki liman işçileri tarafından da gerçekleştirilmişti.