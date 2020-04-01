Dünya İtalyada mafya sokağa iniyor Bazı çeteler dükkanlara saldırı hazırlığında
AVRUPA

İtalya’da mafya sokağa iniyor: Bazı çeteler dükkanlara saldırı hazırlığında

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınının Avrupa'da en fazla etkilediği ülke İtalya'nın yoksul güney bölgesinde rtaya çıkacak yönetim boşluğundan mafyanın faydalanabileceğine yönelik endişe sonrası, Sicilya'nın başkenti Palermo'da güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

South China Morning Post gazetesinin haberine göre ülke çapında ilan edilen karantina sonrası ülkenin yoksul güney bölgesinde ekonomik durumun giderek kötüleşmesi ve sosyal medyada bazı çetelerin dükkanlara saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin istihbrat sonrasında Palermo'nun kritik bölgelerinde güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. Sicilya'da yaşamsal gıda ve tıbbi malzeme tedariğinde de zorluk çekildiğini belirten haberde, yetkililerin doğacak boşluğun mafya tarafından doldurulmasından endişe duyduğu belirtildi. İtalyan La Stampa gazetesine açıklama yapan Palermo Belediye Başkanı Loluca Orlando da "Hızlı hatta ok daha hızlı harekt etmemiz gerekiyor. Gerilim şiddete dönüşebilir" uyarısında bulundu. İtalyan hükümetinin de zor durumdaki bölgeye yönelik yeni bir strateji üzerinde çalıştığı iddia edildi. Öte yandan İtalya'da salgında hayatını kaybedenler için tüm ülkede bayraklar yarıya indirildi. Ülkede karantina süresinin de Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar uzatıldığı belirtildi. Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle 11 bin 591 kişi hayatını kaybetti.

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