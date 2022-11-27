Dünya İtalyada toprak kayması 1 ölü 11 kayıp
AVRUPA

İtalya’da toprak kayması: 1 ölü 11 kayıp

İtalya’nın Ischia adasında toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
İtalya’da toprak kayması: 1 ölü 11 kayıp
Foto: DHA.

İtalya’nın Napoli kentinin batısında bulunan Ischia adasında toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, 200 kişinin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

DHA
  • Toprak kaymasında 31 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği, 11 kişinin kayıp olduğu ve 13 kişinin de yaralandığı duyuruldu. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, “Çok ciddi bir durum ve çamurun altında hala insanlar var” ifadelerini kullandı.

İtalya’nın yangın ve kurtarma hizmeti sunan resmi kurumu Vigili Del Fuoco, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

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