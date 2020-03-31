Dünya İtalyadan Türkiyeye teşekkür telefonu
KORONAVİRÜS

İtalya'dan Türkiye'ye teşekkür telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile telefonda görüştü. İtalyan bakan, Türkiye'nin desteği ve iş birliği için Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, koronavirüs salgınıyla ilgili görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı.

İtalyan bakan Maio, görüşmede, Türkiye'nin desteği ve iş birliği için Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Teşekkürler Türkiye

Türkiye Kızılayı’nın yardımları, geçtiğimiz hafta İtalya’ya ulaşmıştı. İtalyan halkı ve Kızılhaç Derneği Başkanı Francesco Rocca, “Türkiye’ye teşekkürler!” dedi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban da, “Çin’den ve Türkiye’den yardım aldık. AB üyesiyiz ama oradan yardım gelmiyor. AB’nin zayıflığı net bir şekilde ortaya çıktı” ifadelerini kullanmıştı.

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