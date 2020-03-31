Dünya İtalyanın esrarengiz kasabası Salgının göbeğinde ama tek bir vaka bile yok
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İtalya'nın esrarengiz kasabası: Salgının göbeğinde ama tek bir vaka bile yok

İtalya'da salgının göbeğinde bulunmasına rağmen tek bir koronavirüs vakasının saptanmadığı kasaba konuşuluyor. Kasabanın Belediye Başkanı Sergio Gaiotti'ye göre kasabanın şansı, önlemlerin erken alınmasında.

Haber Merkezi Diğer
İtalya'da tek bir vaka bile görülmeyen kasaba konuşuluyor.
İtalya'da tek bir vaka bile görülmeyen kasaba konuşuluyor.

Koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da salgının ulaşmadığı kasaba konuşuluyor.

İtalya’nın kuzeyindeki Piedmont bölgesinde bulunan Montaldo Torinese kasabasında henüz koronavirüs tespit edilmedi.Kasabanın Belediye Başkanı Sergio Gaiotti'ye göre temiz hava ve sağlıklı yaşam tarzının yanında salgının başından beri alınan önlemler bunda etkili oldu:

“Buralarda neredeyse hiç sanayi yok, çoğunluk zanaatkârlardan oluşuyor. En başından beri insanların posta kutularına güvende olmak için ne yapmaları gerektiğini anlatan uyarılar bıraktım; düzenli olarak elleri yıkamak, doğrudan temastan kaçınmak gibi… İnternet sitemizde de bu uyarılar yer verdik. Tüm ailelere maske dağıtan civardaki ilk köyüz ve hâlâ maske dağıtımını sürdürüyoruz"

Salgının göbeğinde

Montaldo Torinese, sadece cumartesi günü 3 bin 658 yeni vakanın tespit edildiği bölgesel başkent Torino’dan 19 kilometre uzaklıkta. Piedmont ise İtalya’da salgından en çok etkilenen dördüncü bölge durumunda ve 8 bin 206 enfekte hasta bulunuyor.

İtalya ise 101 bin 739 enfekte hastayla ABD’nin ardından en fazla vaka sayısına sahip ikinci ülke, 11 bin 591 can kaybıyla da salgına en fazla kurban veren ilk ülke konumunda.

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