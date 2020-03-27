Dünya İtalyaya sonunda Avrupadan yardım geldi Almanya korona hastası alacak
KORONAVİRÜS

İtalya'ya sonunda Avrupa'dan yardım geldi: Almanya korona hastası alacak

Koronavirüsün merkezi haline gelen Avrupa’da korona ile mücadele devam ederken, Almanya, İtalya’dan yoğun bakımda olan 47 korona hastasını alacak.

Haber Merkezi İHA
47 yoğun bakım hastası Almanya'ya getiriliyor.
47 yoğun bakım hastası Almanya'ya getiriliyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İtalya’dan yoğun bakımda olan 47 koronavirüs hastasının tedavisi için alınacağını bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas (SPD) sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "İtalyan dostlarımızın yanındayız. Bunu ancak birlikte başarabiliriz " dedi.

  • Kuzey - Ren Vestalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ise İtalya’dan gelecek hastaların, 10 tanesini kabul edeceklerini söyledi. İtalya’dan gelecek hastaların, Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya, Saksonya, Hessen ve Berlin’deki kliniklere yerleştirileceği bildirildi.

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