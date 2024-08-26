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Dünya

İzlanda'da salatalık kıtlığı: Tarif çok beğenildiği için ülkedeki çiftçiler artan talebi karşılayamıyor

İzlanda'da TikTok'ta viral olan trend yüzünden süpermarketlerde salatalık kalmadı. İzlanda Çiftçiler Birliği, tarif çok beğenildiği için ülkedeki çiftçilerin artan talebi karşılayamadığını söyledi.

11:12 - 26/08/2024 Pazartesi
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Tarif çok beğenildiği için ülkedeki çiftçiler artan talebi karşılayamıyor.
Tarif çok beğenildiği için ülkedeki çiftçiler artan talebi karşılayamıyor.

İzlanda süpermarketleri, TikTok'ta viral olan salatalık trendi nedeniyle zor durumda kaldı. Tedarikçiler de bu talebe yetişmek için yarışıyor.


Sosyal medya fenomenleri rendelenmiş salatalık, susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve acı yağdan oluşan bir salata tarifini paylaşarak ülke genelinde yayılmasına neden oldu.


İzlanda Çiftçiler Birliği, tarif çok beğenildiği için ülkedeki çiftçilerin artan talebi karşılayamadığını söyledi.


Salatalık alımı iki katına çıktı

Hagkaup isimli bir süpermarket zinciri, talep ile trend arasında ciddi bir bağlantı olduğunu ve salatalık alımlarının iki katına çıktığını açıkladı.


Yetkililer İzlanda'daki çiftçilerin artan tüketici talebini karşılayamadığını söylüyor ve arzın "bir hafta veya daha kısa sürede" normale dönmesini umuyor.


"Salatalık adamı"

Bu viral akım Kanada'ya dayanıyor. Burada "salatalık adamı" lakaplı TikToker Logan Moffitt , bu çeşidi kullanarak yeni tarifler paylaşıyor.


İçerik üreticisinin 5,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve neredeyse her gün salatalık tarifi paylaşıyor.

#İzlanda
#Salatalık
#TikTok
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