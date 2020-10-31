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Dünya İzmir depremi sonrası Sisam Adasında ölü sayısı 2ye yaralı sayısı 19a yükseldi
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İzmir depremi Sisam Adası'nı da vurdu: 2 ölü, 19 yaralı

İzmir depremi sonrası Sisam Adası'nda ölü sayısı 2'ye yaralı sayısı 19'a yükseldi

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Sisam Adası'nda da hissedildi. Depremi hisseden halk sokağa döküldü. Depremde 2 çocuk hayatını kaybederken, yaralı sayısının 19'a çıktığı belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden verilen bilgiye göre saat 23.35'te Sisam Adası yakınlarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem adada korku ve paniğe neden oldu.

Haber Merkezi DHA
İzmir depreminin Sisam Adası'ndaki yıkıcı etkisi.
İzmir depreminin Sisam Adası'ndaki yıkıcı etkisi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi. Başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar ülkedeki geniş bir alanda hissedilen depremde Sisam'da hasara ve can kaybına neden oldu. Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti. Deprem nedeniyle Vathy kasabasında baygın halde bulunan 17 yaşındaki Aris ve 15 yaşındaki Clarie ‘nin yaşamını yitirdiği açıklanırken, yaralı sayısının 19’a yükseldiği ifade edildi.

Birçok araç ve ev suların altında kaldı

Karlovasi Limanı'nda ve diğer kıyı bölgelerinde meydana gelen küçük ölçekli tsunamiler sebebiyle çok sayıda araç ve ev sular altında kaldı. Yunanistan Alt Yapı Bakanlığı, depremzedelerin Vathy ve Sisam Adası çevresinde kurulan çadır kente yerleştirildiğini duyurdu.

4.1 ile ikinci kez sallandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden verilen bilgiye göre saat 23.35'te Sisam Adası yakınlarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem adada korku ve paniğe neden oldu. Atina Jeoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Sisam adasında bu sabah saat 5'e kadar, 4,1 ve 4,2 olmak üzere yaklaşık 60 artçı sarsıntının meydana geldiği ifade edildi.

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