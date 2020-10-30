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Dünya İzmir depremi sonrası Türkiyeye destek mesajı yağdı
AVRUPA

İzmir depremi sonrası Türkiye'ye destek mesajı yağdı

Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, birçok ülkenin devlet başkanından Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı gönderildi.

Haber Merkezi AA
Depremde birçok bina yıkıldı ve hasar gördü.
Depremde birçok bina yıkıldı ve hasar gördü.

Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanların kurtarılması ve hasar tespiti için çalışmalar sürerken, birçok ülke depremin ilk dakikalarından itibaren Türkiye'ye dayanışma mesajları gönderdi.

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Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dualarım, Türkiye ve Yunanistan’da hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılarla." ifadesini kullandı.

"Kosova Türk halkının yanında"

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir’de meydana gelen trajediden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Dualarımız hayatını kaybedenler ve yaralıların yakınlarıyla, Kosova bu zor zamanda Türk halkı ve devletinin yanındadır" dedi.

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"Fransa yardıma hazır"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Ege Denizi’ndeki büyük depremin Türkiye ve birkaç Yunan adasını vurduğunu belirterek, "Yunanistan ve Türk halkı ile tam dayanışma içindeyiz. Yanlarındayız ve onlara yardımlarımızı seferber etmeye hazırız." mesajını paylaştı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı: Acılarınızı paylaşıyoruz

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Arnavutluk’un Türk ve Yunan dostlarının acısını paylaştığını kaydederek, "Sevdiklerini kaybedenlerin ve bu zor günü yaşayanların yanındayız. Arnavutluk tüm olanaklarıyla dost ülkelerinin yanındadır" mesajını paylaştı.

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Bosna Hersek: Acil şifalar diliyoruz

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Dzaferovic, mesajında, "İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Depremde yaşamını yitirenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cesur kurtarma ekiplerini özverili çalışmalarından ötürü tebrik ediyoruz. Dualarımız Türk kardeşlerimizle" ifadelerine yer verdi.

Hırvatistan: Gerekli yardıma hazırız

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Yunanistan'da meydana gelen depremler nedeniyle derin üzüntü duyduğunu, her iki ülkeye de gerekli yardımı yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

İzmir'de ürküten görüntü: Depremin ardından oluşan tsunami cadde ve sokakları vurdu
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İzmir'de ürküten görüntü: Depremin ardından oluşan tsunami cadde ve sokakları vurdu
Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından oluşan tsunami yerleşim yerlerine büyük zarar verdi. Bazı bölgelerde deniz suyunun çekildiği görülürken birçok yerleşim yerini ise su bastı. Denizin taşmasıyla cadde ve sokakların su içinde kaldığı ana ilişkin görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde tsunaminin yıkıcı etkisi gözler önüne serilirken, suya kapılan eşyaların sokak arasında akıp gittiği görülüyor.


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