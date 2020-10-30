AB: Ege'deki deprem sonrası yardıma hazırız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye açıklarındaki güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kalbinin depremden etkilenenlerle olduğunu belirten Michel, "
." ifadesine yer verdi. AB yardım sağlamaya hazırdır
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
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İzmir Alsancak'ta bina yıkıldı
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İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
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Alaçatı'da deprem, denizin metrelerce çekilmesine neden oldu
İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki deprem sonrası Alaçatı ve Seferihisar sahillerinde denizin metrelerce çekildiği görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Deniz taşınca araçlar akıntıya kapıldı
İzmir Sığacık'ta, denizin taşması sonucu park halindeki araçlar sürüklendi. Onlarca araç hasar gördü.
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00:17
Enkazda kalanlar "Burda kimse var mı" çağrısına çığlıkla cevap verdi
Yıkılan binalarda mahsur kalanları kurtarabilmek için vatandaşlar seferber oluyor. Vatandaşların enkaz çevresindeki 'Burada kimse var mı?' çağrısına depremzedeler çığlıkla karşılık verdi.
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00:42
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00:53
Canlı yayında enkaz altından kurtarılan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı
İzmir'de TRT Haber'in canlı yayın yaptığı esnada enkazdan iki kişi canlı olarak kurtarıldı. Enkaz altından çıkan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı objektiflere yansıdı.
OYNAT
00:44
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00:24
İzmir'de çöken bina saniye saniye görüntülendi
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de çöken çok katlı bina vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.
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00:22
İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de yıkılan çok katlı binadan ilk görüntüler geldi. Enkaza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
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00:29
Alsancak'ta deprem nedeniyle bina çöktü iddiası
Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası sosyal medyada servis edilen görüntülerle İzmir'in Alsancak ilçesinde bir binanın çöktüğü iddiası ortaya atıldı.