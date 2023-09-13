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Dünya

James Webb Uzay Teleskobu Bir gezegende yaşam belirtisine dair kanıt bulmuş olabilir

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir gezegende yaşam belirtisine dair henüz kesinleşmemiş veriler elde etti. Cambridge Üniversitesi'nde araştırmayı yöneten yetkililer, DMS tespitinin henüz kesinleşmediğini, varlığının doğrulanması için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Afra Betül Özdemir
10:06 . 13/09/2023 Wednesday
Yeni Şafak
NASA

NASA

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir gezegende yaşam belirtisine dair henüz kesinleşmemiş veriler elde etti.


BBC'nin haberine göre, uzmanlar teleskobun gezegende dimetil sülfit (DMS) adı verilen bir molekül tespit etmiş olabileceğini ve bu molekülün, en azından Dünya'da, yalnızca canlılar tarafından üretildiğini ifade etti.



Araştırmacılar ayrıca gezegenin atmosferinde metan gazı ve karbondioksit (CO2) tespit etti. Bu gazların tespiti, K2-18b adlı gezegenin su okyanusuna sahip olduğu anlamına gelebileceği bildirildi.


Cambridge Üniversitesi'nde araştırmayı yöneten Prof. Nikku Madhusudhan, DMS tespitinin henüz kesinleşmediğini, varlığının doğrulanması için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.


Madhusudhan,
"Eğer doğrulanırsa bu çok önemli bir olay. Ama bu kadar büyük bir iddiada bulunuyorsak da doğru sonuçları elde etmek konusunda sorumluluk hissediyorum"
açıklamasında bulundu.




#NASA
#James Webb
#Cambridge Üniversitesi
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