Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Japonya Başbakanı Takaiçi Orta Asya ülkelerinden liderlerle Tokyo'da görüştü

Japonya Başbakanı Takaiçi Orta Asya ülkelerinden liderlerle Tokyo'da görüştü

21:1520/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Orta Asya-Japonya Diyaloğu Birinci Liderler Zirvesi
Orta Asya-Japonya Diyaloğu Birinci Liderler Zirvesi

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, başkent Tokyo'da düzenlenen 1. Orta Asya-Japonya Zirvesi kapsamında Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan liderleriyle bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Tokyo'da ayrı ayrı görüştüğü bildirildi.

Japonya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Takaiçi, başkent Tokyo'da düzenlenen 1. Orta Asya-Japonya Zirvesi kapsamında burada bulunan Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan liderleriyle bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Takaiçi arasında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin
"gelecek nesil için genişletilmiş stratejik ortaklık"
düzeyine yükseltildiği bildirildi.

"Uluslararası alanda yakın işbirliği"

Orta Asya ve Doğu Asya dahil Kuzey Kore'ye yönelik politikalar gibi konuların ele alındığı görüşmede, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlar da dahil olmak üzere ikili ilişkileri daha da geliştirmek için birlikte çalışma konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Takaiçi'nin görüşmesinde tarafların, iki ülke arasındaki dostane ve kapsamlı ortaklık ilişkilerini daha fazla genişletme ve ilerletmeye yönelik bağlılıklarını teyit ettiği ifade edildi.

Bölgesel durumun ele alındığı görüşmede iki liderin, uluslararası alanda yakın işbirliğini sürdürmeyi vurguladıkları kaydedildi.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile Takaiçi arasındaki görüşmede iki ülkenin, bölgesel ve uluslararası arenada birlikte çalışmayı sürdürme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile Takaiçi arasında yapılan görüşmede ise Takaiçi'nin kritik mineraller konusunda işbirliğini derinleştirmeyi gündeme getirdiği belirtildi. Ayrıca ikilinin, bölgesel gelişmeleri ve ekonomik güvenliği ele aldığı aktarıldı.



#Japonya
#Özbekistan
#Türkmenistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE PROMOSYON YARIŞI ALEV ALDI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?