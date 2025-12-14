Türk şoförlere İspanya yolu göründü

İspanya'nın ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanması amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında iş birliği yapıldı. İŞKUR'dan alınan bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçen yıl İspanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İspanya Çalışma Bakanlığı'nın talebi üzerine iki ülke arasında istihdam alanında iş birliği yapılabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Bu doğrultuda İŞKUR ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu USINTRA arasında İspanya'da artan ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanmasına yönelik iş birliği protokolü hazırlandı. Söz konusu protokol, önceki günlerde İŞKUR'da düzenlenen törende İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile USINTRA Genel Müdürü Rafael Perales Romero tarafından imzalandı.





200 BİN KİŞİYE ÇALIŞMA FIRSATI

İŞKUR'un iş arayan havuzunda bulunan ve gerekli yeterliliklere sahip adaylar, USINTRA'nın yönlendirmesiyle İspanya'daki firmalarda istihdam edilebilecek. İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat, İspanya'nın ağır vasıta şoför ihtiyacını bildirmesi üzerine bu çalışmanın başlatıldığını söyledi. Bolat, "İŞKUR Aday Havuzu'muzda yaptığımız incelemelerde İspanya'nın ağır vasıta şoförü ihtiyacını karşılamaya yönelik iş birliği yapabileceğimizi değerlendirdik. Aday havuzumuzda bulunan gerekli niteliklere sahip 200 binin üzerinde kişiye İspanya'da çalışmaya ilişkin yeni bir fırsat sunmak istedik" dedi.





YILLIK 25-35 BİN AVRO GELİR

İş ilanlarının ilerleyen günlerde açılacağını belirten Bolat, başvuruların İŞKUR internet sitesinden alınacağını bildirdi. Bolat, ilk aşamada ağır vasıta şoförü ehliyetini 2009 öncesinde alanların başvurabileceğini ifade ederek, şoförlerin yıllık 25-35 bin avro gelir sağlayabileceklerini dile getirdi. Adaylara USINTRA tarafından bir ay çevrim içi dil kursu ve İspanya'da bir haftalık mesleki eğitim verileceğini belirten Bolat, kurs boyunca adayların giderlerinin USINTRA tarafından karşılanacağını söyledi. Bolat, haftada 40-80 şoförün İspanya'ya gönderileceğini belirtti.



