Japonya iki şehri 'bantlı yol' projesiyle birleştirecek

Japonya, Tokyo ve Osaka arasındaki artan kargo talebine çözüm bulmak için “bantlı yol” adı verilen bir otomatik kargo taşıma koridoru kurmayı planlıyor. Bu yeni yol, ülkenin teslimat hizmetlerinde yaşanan sürücü açığını gidermeyi ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.
Tokyo ile Osaka arasında 60 yıl önce hizmete giren hızlı tren hattının ardından Japonya, şimdi de aynı yolu yük taşımacılığı için açmayı planlıyor. “Bantlı yol” adı verilen bu otomatik kargo taşıma koridoru, Tokyo ile 515 kilometre uzaklıktaki Osaka'yı birbirine bağlayarak, dünyanın en büyük dördüncü ekonomisinde hızla artan teslimat hizmetleri talebine çözüm sunmayı hedefliyor.
Projeyi yöneten Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Yuri Endo, "Yollarda yenilikçi çözümler bulmalıyız. Bu otomatik akış yolu konsepti, 24 saat çalışan insansız bir taşıma sistemi için yol ağında lojistik alanlar yaratmayı hedefliyor" açıklamasını yaptı.
Bantlı yolda nasıl çalışacak?
Projenin tanıtımı için geçtiğimiz ay yayınlanan bir videoda, büyük konteynerlerin otoyolun ortasında yer alan “otomatik akış yolu” adı verilen hatta üç sıra halinde hareket ettiği görülüyor.
Proje ne zaman başlayacak?
Test sürüşlerinin 2027 veya 2028 başında başlaması, yolun ise 2030'ların ortalarına doğru tam kapasite çalışması bekleniyor.
Kapıdan kapıya teslimat için şoförler yine devrede olacak
Bu sistem insanları tamamen devre dışı bırakmayacak; kapıdan kapıya teslimatlar halen sürücüler tarafından yapılacak. Şoförsüz araçların tamamen entegre edilmesine kadar, son teslimat aşaması için insan gücüne ihtiyaç devam edecek.
Sürücü eksikliği sorunu derinleşiyor
Japonya’da kamyon şoförleri ülkedeki yüklerin yaklaşık yüzde 90’ını taşıyor. Bu yıl, sürücülerin fazla mesai saatlerini sınırlayan yeni yasanın devreye girmesiyle, sektör üzerindeki baskının daha da artacağı düşünülüyor.
Hükümetin tahminlerine göre, bu eğilim devam ederse Japonya’nın taşıma kapasitesi on yılın sonuna kadar yüzde 34 oranında azalabilir.
Pandemiyle artan teslimat talebi
COVID-19 pandemisi sürecinde Japonya’da teslimat talebi hızla arttı.