Dünya Japonyada 20 çocuk kükürtten zehirlendi
ASYA

Japonya’da 20 çocuk kükürtten zehirlendi

Japonya’nın Osaka eyaletindeki bir ilkokulda kükürt benzeri bir kokunun yayılmasının ardından 20 çocuğun zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Japonya’da 20 çocuk kükürtten zehirlendi
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Osaka eyaletindeki Toyonaka kentinde bulunan bir ilkokulda kükürt benzeri bir koku yayıldı. Yerel saatle 09.00 sıralarında yaşanan olayın ardından çok sayıda itfaiye ve ambulans okula geldi. Sağlık ekipleri, yaşları 7 ila 11 arasındaki 20 çocuğu iyi hissetmedikleri gerekçesiyle hastaneye sevk etti. İtfaiye ekiplerinin, kükürt benzeri kokunun kaynağını bulmak için gaz dedektörleri ile yaptıkları incelemelerde anormal bir durum tespit edilmedi. Okuldaki soruşturma devam ediyor.

Güney Kore ve Japonya alarmda: Bu sefer de kıtalararası balistik füze fırlattı
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Korenin doğu yönüne yerel saatle 10.18de ICBM fırlattığını duyurdu.
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Japonya Savunma Bakanlığı da Kore Yarımadasının batısından füze fırlatıldığını doğruladı.
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini belirtti.
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Kişida, kabul edilemez şeklinde nitelediği Kuzeyin provokatif eylemini Japon hükümeti olarak kınadıklarını söyledi.
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Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Kuzey Korenin daha önce görülmemiş sıklıktaki füze deneme faaliyetlerine karşı çıktıklarını ifade etti.
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Bölgesel tansiyonun yükseldiğini vurgulayan Bakan Hamada, ülkesinin güvenliği için, Kuzey Korenin füze teknolojilerindeki ilerlemenin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.
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Füzenin yerel saatle 11.20 sularında Japonyanın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinin batısına düştüğü kaydedildi.
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Bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadığı bildirildi.
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Japon Devlet Televizyonu NHK, son denemeyle Pyongyang yönetiminin bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
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Güney Kore ve Japonya alarmda: Bu sefer de kıtalararası balistik füze fırlattı
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığını bildirdi. Pyongyang yönetimi bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirirken, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ise Kuzey Kore'nin füze teknolojilerinde elde ettiği ilerlemenin göz ardı edilemeyeceğine vurgu yaptı.

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